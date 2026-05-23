Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.40
П2
2.25
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.87
П2
4.91
Футбол. Испания
22:00
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.36
П2
2.92
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.57
П2
2.97
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.53
П2
4.00
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.65
П2
3.27
Футбол. Испания
22:00
Хетафе
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.83
X
2.75
П2
3.15
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.92
П2
4.30
Футбол. Испания
22:00
Мальорка
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.79
П2
7.75
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.92
П2
5.83
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.37
X
4.06
П2
2.03

«Ради таких матчей мы получаем травмы и не видимся с семьей». Карседо и Мусаев перед суперфиналом

Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Краснодара».

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье, 24 мая, «Спартак» и «Краснодар» встретятся в суперфинале FONBET Кубка России. Накануне матча команды провели открытые тренировки, а после главные тренеры Хуан Карлос Карседо и Мурад Мусаев ответили на вопросы журналистов.

Карседо: «Эмери желает нам удачи в финале»

— Какие ожидания от суперфинала?

— Это будет очень важный матч. Для всех, для клуба, игроков, болельщиков и всей семьи «Спартака». Было бы здорово завершить сезон победой и трофеем. Да, это не изменит оценки всей работы. Но было бы здорово закончить именно таким образом.

— У вас остались воспоминания о старых «Лужниках»?

— Давно был в «Лужниках», 14 лет назад. Но у меня остались приятные воспоминания. Сейчас стадион реконструировали, болельщики ближе к полю.

— В каком состоянии находится Барко?

— Мы поберегли Барко в Махачкале, сейчас ему лучше. У нас есть сегодняшняя и завтрашняя тренировки, чтобы принять решение об участии Эсекьеля в финале матче.

— Вы понимаете, какая степень давления будет?

— Мы готовимся, визуализируем и делаем все, чтобы провести матч с «Краснодаром» как можно лучше. Это не первый финал, у нас есть такой опыт. Мы готовы, знаем, что нужно делать.

— Кто может пропустить встречу с «Краснодаром»?

— Вся команда готова. Барко может тренироваться. Повторюсь, решение по нему будем принимать сегодня-завтра.

— Поздравили Унаи Эмери с победой в Лиге Европы?

— Конечно, общались с Эмери два дня назад. Счастлив за него и его тренерский штаб. Унаи пожелал и нам удачи. Теперь наша очередь брать трофей.

Мусаев: «У нас есть мечта завоевать Кубок»

— С каким настроением подходите к завтрашнему матчу?

— Это финал, большой ажиотаж. «Спартак» в форме, мы тоже показываем хорошую игру. У нас есть мечта завоевать Кубок, и мы сделаем все возможное. Считаю, что шансы 50 на 50.

— У вас есть дополнительное давление после упущенного золота РПЛ?

— Третий год мы боремся за 1−2-е места, у нас два серебра и золото. Весной не было права на ошибку, играть под давлением мы привыкли. Ребята знают, как справляться, как готовиться, — они объединились. Эта команда знает, как готовиться к большим матчам. Нужно получить удовольствие. Смотрел финал Кубка в прошлом году: такое шоу, отличная организация! Да, завтра будет давление, но ради таких матчей мы и получаем травмы, не видим свои семьи.

— Будет ли атакующий футбол на поле со «Спартаком»?

— Обычно и мы, и «Спартак» не закрываемся — ищем счастье в атаке. Цена ошибки высока, но не думаю, что игра будет закрытая.

— Игра проходит в Москве. Как вы к этому относитесь?

— Факт, что «Спартаку» удобнее играть в Москве, команда из этого города. Хотелось бы сыграть на нейтральном поле, но как выпало, так и выпало. У нас будет большая поддержка, много болельщиков приедет из Краснодара. Может, «Спартаку» и будет удобнее, но не думаю, что это будет многое решать.

— Кто не сможет сыграть против «Спартака»?

— Дисквалифицирован Черников, все остальные прилетели, все готовы.

— Что для вас значит завтрашний финал?

— В футболе часто решают мелочи. Мы уверенно шли в РПЛ, но в одной игре, в которой были лучше, не смогли реализовать свои моменты. Не думаю, что по завтрашнему матчу можно будет оценивать весь сезон. Фактически мы уже должны быть победителями, потому что никому в Кубке не проиграли. Но сейчас новый формат. Нам бы хотелось выиграть. У нас еще нет такого трофея. Мы отдадим все силы. Надеюсь, завтра все будет хорошо.

Артем Бухаев