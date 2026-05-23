«Ради таких матчей мы получаем травмы и не видимся с семьей». Карседо и Мусаев перед суперфиналом

В воскресенье, 24 мая, «Спартак» и «Краснодар» встретятся в суперфинале FONBET Кубка России. Накануне матча команды провели открытые тренировки, а после главные тренеры Хуан Карлос Карседо и Мурад Мусаев ответили на вопросы журналистов.
Карседо: «Эмери желает нам удачи в финале»
— Какие ожидания от суперфинала?
— Это будет очень важный матч. Для всех, для клуба, игроков, болельщиков и всей семьи «Спартака». Было бы здорово завершить сезон победой и трофеем. Да, это не изменит оценки всей работы. Но было бы здорово закончить именно таким образом.
— У вас остались воспоминания о старых «Лужниках»?
— Давно был в «Лужниках», 14 лет назад. Но у меня остались приятные воспоминания. Сейчас стадион реконструировали, болельщики ближе к полю.
— В каком состоянии находится Барко?
— Мы поберегли Барко в Махачкале, сейчас ему лучше. У нас есть сегодняшняя и завтрашняя тренировки, чтобы принять решение об участии Эсекьеля в финале матче.
— Вы понимаете, какая степень давления будет?
— Мы готовимся, визуализируем и делаем все, чтобы провести матч с «Краснодаром» как можно лучше. Это не первый финал, у нас есть такой опыт. Мы готовы, знаем, что нужно делать.
— Кто может пропустить встречу с «Краснодаром»?
— Вся команда готова. Барко может тренироваться. Повторюсь, решение по нему будем принимать сегодня-завтра.
— Поздравили Унаи Эмери с победой в Лиге Европы?
— Конечно, общались с Эмери два дня назад. Счастлив за него и его тренерский штаб. Унаи пожелал и нам удачи. Теперь наша очередь брать трофей.
Мусаев: «У нас есть мечта завоевать Кубок»
— С каким настроением подходите к завтрашнему матчу?
— Это финал, большой ажиотаж. «Спартак» в форме, мы тоже показываем хорошую игру. У нас есть мечта завоевать Кубок, и мы сделаем все возможное. Считаю, что шансы 50 на 50.
— У вас есть дополнительное давление после упущенного золота РПЛ?
— Третий год мы боремся за 1−2-е места, у нас два серебра и золото. Весной не было права на ошибку, играть под давлением мы привыкли. Ребята знают, как справляться, как готовиться, — они объединились. Эта команда знает, как готовиться к большим матчам. Нужно получить удовольствие. Смотрел финал Кубка в прошлом году: такое шоу, отличная организация! Да, завтра будет давление, но ради таких матчей мы и получаем травмы, не видим свои семьи.
— Будет ли атакующий футбол на поле со «Спартаком»?
— Обычно и мы, и «Спартак» не закрываемся — ищем счастье в атаке. Цена ошибки высока, но не думаю, что игра будет закрытая.
— Игра проходит в Москве. Как вы к этому относитесь?
— Факт, что «Спартаку» удобнее играть в Москве, команда из этого города. Хотелось бы сыграть на нейтральном поле, но как выпало, так и выпало. У нас будет большая поддержка, много болельщиков приедет из Краснодара. Может, «Спартаку» и будет удобнее, но не думаю, что это будет многое решать.
— Кто не сможет сыграть против «Спартака»?
— Дисквалифицирован Черников, все остальные прилетели, все готовы.
— Что для вас значит завтрашний финал?
— В футболе часто решают мелочи. Мы уверенно шли в РПЛ, но в одной игре, в которой были лучше, не смогли реализовать свои моменты. Не думаю, что по завтрашнему матчу можно будет оценивать весь сезон. Фактически мы уже должны быть победителями, потому что никому в Кубке не проиграли. Но сейчас новый формат. Нам бы хотелось выиграть. У нас еще нет такого трофея. Мы отдадим все силы. Надеюсь, завтра все будет хорошо.
Артем Бухаев