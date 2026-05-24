Этот Кубок — Карседо. Он вернул в «Спартак» футбол вместо истерик

Константин Алексеев — о битве за трофей в Лужниках
Этот Кубок — Карседо. Он вернул в «Спартак» футбол. При Хуане Карлосе красно-белые закончили с истериками, прыжками на судей, поисками крайних, хаосом на поле и действиями в стиле «как бог на душу положит». Испанец — не про внешние эффекты и жесты на камеру, а про игру. А та отплатила ему спустя полгода трофеем. Всего лишь четвертым для «Спартака» в построманцевскую эпоху после золота и Суперкубка Массимо Карреры и Кубка Паоло Ваноли.
Испанец успокоил, расставил и объяснил. И самыми опасными весной оказались те, кого раньше в штрафной не видели даже близко, — крайние защитники. На этих позициях нашли себя Зобнин и Жедсон, получившие вторую жизнь при Карседо. Да и вообще, кто скажет, что «Краснодар» был сильнее по игре и больше заслужил победу? «Быки» выжали максимум, но мы помним в первую очередь моменты Маркиньоса (будь удар в порядке, мог делать хет-трик), пятку Жедсона, после которой мяч прокатился рядом со штангой, попытки Ливая и Барко, удар с линии вратарской Мартинса в борьбе с защитником…
А когда всего этого не хватило, Карседо достал из рукава последний козырь — заменил Максименко на Помазуна. И сработало! А ведь требовалось практически невозможное — выиграть серию пенальти у Агкацева. Лучшего в этом компоненте в РПЛ. С монструозным показателем — 7 отбитых из 11 в чемпионате! И прошлую серию с «Динамо» он щелкнул как орешек, взяв попытки Тюкавина и Касереса. А тут — ноль отбитых.
Кто-то скажет — лотерея. Я скажу — уверенность в своих силах спартаковцев, которую дал Карседо. И душевное спокойствие, которое пришло в раздевалку на смену истерикам.
Если летом в «Спартаке» ничего не сломается, что часто бывает в самом нашем турбулентном клубе, красно-белые наверняка станут одними из претендентов на золото.
А «Краснодар» в печали: третий раз в своей истории вышел в финал Кубка — и третий раз уступил в серии пенальти. Концовка сезона обязана стать сигналом для руководителей. «Быки» второй год подряд по игре были лучше всех в России. Но на концовку сил не хватило, и это объяснимо с учетом длины скамейки. Если весной-2025 команда Мурада Мусаева вылетела из Кубка уже в начале марта, сосредоточившись на РПЛ, где завоевано золото, то теперь шла полноценная борьба на два фронта. Без ротации и травмированного Са.
Зимой ушли Перрен и Козлов, а добавился лишь Боселли. Призванный стать джокером, а на деле загубивший решающий выход один на один в чемпионате и смазавший пенальти в серии со «Спартаком». Основе вытащить сложнейшую весну не хватило сил. Не выдержал даже стальной Кордоба, который с травмой вышел на поле в суперфинале, был не похож на себя и заменен на 75-й минуте.
«Краснодар» по-прежнему мощная величина в России, но ему явно требуются перезагрузка и качественное усиление состава, чтобы брать трофеи.
А пока гуляет «Спартак», угадавший с тренером. И болельщики уже с нетерпением и оптимизмом ждут следующий сезон.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
