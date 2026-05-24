Этот Кубок — Карседо. Он вернул в «Спартак» футбол вместо истерик

Испанец успокоил, расставил и объяснил. И самыми опасными весной оказались те, кого раньше в штрафной не видели даже близко, — крайние защитники. На этих позициях нашли себя Зобнин и Жедсон, получившие вторую жизнь при Карседо. Да и вообще, кто скажет, что «Краснодар» был сильнее по игре и больше заслужил победу? «Быки» выжали максимум, но мы помним в первую очередь моменты Маркиньоса (будь удар в порядке, мог делать хет-трик), пятку Жедсона, после которой мяч прокатился рядом со штангой, попытки Ливая и Барко, удар с линии вратарской Мартинса в борьбе с защитником…