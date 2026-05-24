Главный момент вечера: Солари сломал Кубок России во время празднования

Курьезный случай произошел во время награждения «Спартака» после победы над «Краснодаром» (1:1, пенальти — 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России: полузащитник красно-белых Пабло Солари перестарался с празднованием и разбил трофей на глазах у тысяч фанатов.
Как это было
На самом деле Солари ничего необычного не сделал — дежурно поднял кубок над головой перед болельщиками. Но неожиданно хрустальный трофей разбился.
Сам Пабло расстраиваться не стал — улыбнулся и пошел праздновать дальше. После объяснил: не понял, что случилось.
«Не знаю, как сломал кубок. Очень рад и доволен победой», — прокомментировал футболист.
Главный тренер красно-белых Хуан Карседо пропустил этот момент.
«Не видел, как игроки его разбили. Но ничего страшного. Это наш Кубок. Он важен для игроков, болельщиков», — рассказал испанец на пресс-конференции.
С отвалившейся частью трофея памятную фотографию сделал вратарь Александр Довбня.
В «Спартаке» на случившееся отреагировали с иронией. «Статус на эту минуту: во-первых, очень много контента, скоро начнем заливать. Во-вторых, мы сломали кубок», — заявили москвичи в социальных сетях.
Позднее красно-белые опубликовали еще серию снимков с разбитой наградой и сообщили, что добили трофей окончательно. Осколки «Спартак» разыграет среди фанатов.
«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок», — сообщили в пресс-службе.
В соцсетях РПЛ тоже пошутили: «Ну МакSим же предупреждала: “И не сломай”.
Президент РФС Александр Дюков в беседе с журналистами отреагировал коротко: «Все, что бьется — к счастью».
Для «Спартака» пообещали изготовить новый кубок.
«Есть предложение вручить “Спартаку” метлу с веником, чтобы подмести. Кроме шуток, “Спартак” получает кубок на вечное хранение. Это же пятая победа. Мы изготовим дубликат. Такое бывает. Хорошо, что никто не пострадал, потому что трофей весит больше 16 кг. Если бы упал по голове, могла быть травма. Слава богу, этого не случилось. Остальное — мелочи. Сроки изготовления нового кубка? Это не быстро, месяц. “Спартак” заслуженный кубок получит, но через какое-то время», — рассказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
Всякое бывало
На самом деле разбитый кубок — достаточно частая история. «Спартак» — далеко не первая команда, чей трофей страдает после вручения. Так, в 2007 году аналогичная ситуация произошла в «Локомотиве» — тогда виновником стал Дмитрий Лоськов.
«Я просто поставил кубок с шампанским на стол, и он треснул», — признавался он.
Железнодорожники тогда восстановили трофей своими силами через два месяца.
В 2011 году сценарий повторился у ЦСКА: кубок развалился на две части. Братья Березуцкие на память сделали классные фотографии.
«Сломался? Не беда — починим», — говорил тогда президент армейцев Евгений Гинер.
С того момента трофей продержался 9 лет, пока не попал в руки к «Зениту» в 2020 году. «Постарался» Бранислав Иванович — капитан петербуржцев поднял кубок над головой, но не удержал и уронил его прямо на газон. Разбилась крышка.
Но не всегда награда страдает только на поле. В прошлом году кубок даже не доехал до стадиона — лопнул на заводе изготовления за несколько дней до передачи РФС. Позднее починили, и его после победы над «Ростовом» забрал ЦСКА.
Теперь в коллекции разбитых трофеев пополнение.
Автор: Артем Белинин
