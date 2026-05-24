Главный момент вечера: Солари сломал Кубок России во время празднования

«Есть предложение вручить “Спартаку” метлу с веником, чтобы подмести. Кроме шуток, “Спартак” получает кубок на вечное хранение. Это же пятая победа. Мы изготовим дубликат. Такое бывает. Хорошо, что никто не пострадал, потому что трофей весит больше 16 кг. Если бы упал по голове, могла быть травма. Слава богу, этого не случилось. Остальное — мелочи. Сроки изготовления нового кубка? Это не быстро, месяц. “Спартак” заслуженный кубок получит, но через какое-то время», — рассказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.