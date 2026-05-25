«“Спартак” победил заслуженно. С Карседо пока угадали». Газзаев — о суперфинале Кубка

— Очень понравилась организация матча! Шоу-программа, 75 тысяч зрителей на трибунах, антураж. Настоящий праздник футбола. Здорово! — говорит Газзаев.
— А получили удовольствие от самой игры?
— Хороший матч, с интригой, с драматургией. Сразу стало понятно, что никто не будет играть вторым номером! Момент на момент. Атака на атаку. Но! Мне почти сразу бросилось в глаза, что «Спартак» выглядел свежее. И тут сразу возникает тема для обсуждения. С одной стороны, «быки» одним составом играют далеко не первый год. Взаимопонимание на высоком уровне. Достаточно вспомнить их ответный гол. Все как по нотам!
Однако обойма довольно короткая. Пройти весь сезон успешно не получилось. Видите, и в чемпионате «Зениту» уступили, и в Кубке в финале проиграли «Спартаку». Тут опять возвращаемся к вопросу о свежести. В целом красно-белые впереди были конкретнее. В основное время именно москвичи выглядели предпочтительнее, организованнее, больше создали. Поэтому итоговая победа заслуженная.
— А вы, кстати, за кого болели?
— Ни за кого. Вы же понимаете, мои симпатии на стороне другой команды.
— От «Краснодара» ждали большего?
— Если говорить конкретно по футболистам, то думал, что Кордоба сыграет ярче. Но я его почти на поле не увидел. С одной стороны, нужно отдать должное защите красно-белых — закрыли! С другой, возможно, колумбийцу уже не хватило мотивации. В чемпионате «Краснодар» проиграл Зениту«, а на Кубок сил не хватило. Допускаю, что он мыслями уже на чемпионате мира… (Мусаев сказал о травме форварда. — Прим. “СЭ”).
— Кого тогда выделите в составе москвичей?
— Жедсона. Его по ходу сезона ставили на разные позиции, но он с пониманием относился к решениям тренерского штаба. Вчера эффективно действовал справа в защите. Первый опасный момент в матче возник именно после его прорыва и прострела.
— А Барко?
— Знаете, он может играть лучше. Да, был неплох, но, пожалуй, не показал всего своего потенциала.
— Теперь можно утверждать, что «Спартак» угадал с приглашением на тренерский пост Карседо?
— Во-первых, его решение по вратарю вновь сработало. Помазун отразил два пенальти, что и принесло «Спартаку» трофей. Значит, все сделал верно. Так что соглашусь с постановкой вашего вопроса. Пока с приглашением этого специалиста угадали. В РПЛ весной красно-белые выглядели неплохо. Понаблюдаем теперь за ними на более длинной дистанции.
При этом по-прежнему сохраняю скептическое отношению к тому, что наши клубы часто смотрят на Запад. У нас есть лимит на легионеров, так? Но нужно вводить и лимит на иностранных тренеров!
— Вот как?
— Понимаю, когда у нас работают Хиддинк, Спаллетти, Адвокат. Но, как правило, все выглядит очень печально… Зовут тех, кто ничего не добился в своих чемпионатах. Ничего не показали и не востребованы у себя, а мы их приглашаем. Это просто унижает нашу лигу! Надо давать шанс своим.
— Боселли и Ленинин запороли убойные моменты в матче с «Динамо». Стоило ли Мусаеву их включать в число пенальтистов в этом суперфинале?
— Боселли в принципе был штатным пенальтистом в «Нижнем». Но! Психология. Одно дело — быть лидером в «Пари НН», другое — в «Краснодаре», который борется за чемпионство. Совершенно другой уровень давления. Видимо, Боселли с ним и не справился. Вспомните момент в матче с «Динамо». Уверен, если бы он в тот момент играл в «Пари НН», то обыгрывал бы Лунева и катил в пустые ворота. Но… мелочей в футболе не бывает. Психология.
— Лучший игрок суперфинала?
— Помазун.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
