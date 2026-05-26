Жулин: «К чемпионству “Зенита” мы уже начинаем привыкать, но “Спартак” все равно остается самым популярным клубом»

— Мы увидели замечательный финал. Как болельщик «Спартака» очень рад, что команда наконец-то с титулом. Сама игра была практически равной, но уже второй раз Помазун совершает чудо и выручает. Это грамотный тренерский ход и вполне заслуженная победа.
— После этого трофея можно говорить, что футбольная столица России теперь в Москве?
— Она всегда была в Москве, просто на какое-то время переехала Санкт-Петербург. Думаю, «Спартак» в следующем году должен спрогрессировать, потому что наконец-то нашли неплохого тренера.
— Кубок «Спартака» стал более ярким событием, чем чемпионство «Зенита»?
— К чемпионству «Зенита» мы уже начинаем привыкать. У них для этого всегда есть ресурсы, на которые они приобретают очень сильных игроков. Поэтому здесь вряд ли можно чему-то удивляться.
Но «Спартак» — молодец. Очень прилично играли, с желанием. Наконец-то было видно, что глаза горят, вполне достойно смотрелись и выиграли трофей. Можно сказать, что теперь «Спартак» — кубковая команда.
«Спартак» всю жизнь был самым популярным клубом в стране, за него болеет безумное количество людей. Поэтому никаких сомнений быть не может, «Спартак» как был самым популярным клубом, так и остается, — сказал Жулин в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти