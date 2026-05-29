Кто ответит за сломанный Солари кубок? Что говорит закон. Юридическая колонка Зайцева

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари сломал трофей во время празднования после победы в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, пен. — 4:3). От основной части отлетела крышка, а нижняя разлетелась на множество осколков.
Эпизод быстро стал вирусным в соцсетях и породил множество шуток. Однако, если посмотреть на ситуацию с точки зрения права, возникает целый ряд интересных вопросов. Кто несет ответственность за сломанный кубок и кто должен оплачивать его восстановление? Давайте разберемся.
Для начала необходимо обратиться к Регламенту Кубка России. Пункт 14.1 устанавливает, что команда, одержавшая победу в финальном матче соответствующего сезона, награждается переходящим кубком. Из этой нормы становится понятно, что трофей не является собственностью клуба-победителя — переходит от одного обладателя к другому.
Также этот пункт прямо устанавливает обязанность победителя не позднее чем за один месяц до финального матча следующего розыгрыша вернуть кубок в РФС, самостоятельно доставив его в офис футбольной федерации. То есть весь год трофей находится у триумфатора, после чего возвращается в Российский футбольный союз для вручения следующему обладателю.
Однако есть важное исключение. Согласно тому же пункту 14.4 Регламента клуб, который выигрывает Кубок России три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает приз на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый приз. Победа над «Краснодаром» стала для «Спартака» пятой в российской истории, следовательно, именно этот трофей теперь должен перейти красно-белым навечно. Ранее подобное право получали только три команды — «Локомотив» в 2007 году, ЦСКА в 2009-м и «Зенит» в 2024-м.
Получается довольно любопытная ситуация. РФС в любом случае пришлось бы изготавливать новый кубок для победителя следующего розыгрыша. Однако теперь федерации придется дополнительно восстанавливать и тот трофей, который должен быть передан на постоянное хранение «Спартаку».
Возникает логичный вопрос: кто отвечает за повреждение кубка?
Пункт 14.3 устанавливает, что кубок передается победителю на основании договора ответственного хранения и акта приема-передачи, которые тот обязан подписать с РФС. После этого риск случайной утраты или повреждения трофея фактически переходит к клубу. Но здесь возникает юридическая проблема. Очевидно, что сразу после финального свистка никто не подписывает договоры и акты приема-передачи. Согласитесь, выглядело бы довольно странно, если бы во время церемонии награждения на поле появился генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов с комплектом документов и запретил бы вручать приз до момента подписания всех необходимых бумаг. На практике документы оформляются позднее.
Согласно статье 1064 Гражданского кодекса вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом статья 1068 ГК устанавливает, что юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей. Напомним, что Солари является работником «Спартака», а участие в официальном матче и последующей церемонии награждения напрямую связано с исполнением им своих трудовых обязанностей. Теоретически РФС мог бы предъявить требования как непосредственно к самому Солари, так и к «Спартаку».
При этом пункт 2 статьи 1064 ГК РФ устанавливает, что лицо, причинившее вред, освобождается от ответственности, если докажет отсутствие своей вины. Иными словами, если бы спор действительно дошел до суда, то футболисту или клубу пришлось бы доказывать, что повреждение произошло не по их вине. Например, можно было бы ставить вопрос о проведении экспертизы и исследовать состояние кубка. Если бы выяснилось, что конструкция трофея была недостаточно прочной или уже имела скрытые повреждения, это могло бы повлиять на вопрос ответственности.
Однако совершенно очевидно, что до подобных юридических баталий дело не дойдет. Представители РФС уже заявили, что федерация изготовит новый кубок и передаст его «Спартаку». Кроме того, нельзя исключать, что трофей был застрахован. Страхование является вполне стандартным механизмом защиты от подобных рисков и позволяет компенсировать убытки в случае повреждения дорогостоящего имущества. Поэтому даже если восстановление кубка потребует значительных затрат, часть расходов теоретически может быть покрыта страховой компанией.
Впрочем, для «Спартака» главным итогом вечера 24 мая стали не юридические вопросы и не судьба поврежденного трофея, а невероятные эмоции болельщиков, соскучившихся по большим победам.
Юрий Зайцев