КДК оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» по итогам суперфинала Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил штрафы на московский «Спартак» и «Краснодар» по итогам Суперфинала Кубка России, сообщается на официальном сайте РФС.
Суперфинал Кубка России, состоявшийся 24 мая на стадионе «Лужники», в основное время завершилось ничьей (1:1). В серии пенальти точнее были футболисты «Спартака» (4:3). Для московского клуба этот трофей стал первым с 2022 года.
По решению КДК РФС, московский клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Причиной стало скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений. «Краснодар» заплатит 150 тыс. рублей. Из них 50 тыс. — за задержку начала матча, а 100 тыс. — за неподобающее поведение команды (шесть желтых карточек, полученных игроками в ходе встречи).
Кроме того, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.
«Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз и впервые с 2022 года. Также на счету «красно-белых» рекордные десять Кубков СССР. «Краснодар» ранее дважды играл в финале Кубка в 2014 и 2023 годах.
