Стали известны участники матча первого тура группового этапа Кубка России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» сыграет со столичным ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В среду РФС опубликовал утвержденный календарь матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.
Первый тур,
группа А: «Спартак» (Москва) — «Оренбург», «Родина» (Москва) — «Рубин» (Казань);
группа В: «Краснодар» — «Ахмат» (Грозный), «Факел» (Воронеж) — «Динамо» (Москва);
группа С: «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград);
группа D: «Локомотив» — ЦСКА, «Акрон» (Тольятти) — «Ростов».
Второй тур,
группа А: «Родина» — «Оренбург», «Рубин» — «Спартак»;
группа В: «Динамо» (Москва) — «Краснодар», «Ахмат» — «Факел»;
группа С: «Крылья Советов» — «Зенит», «Балтика» — «Динамо» (Махачкала);
группа D: «Ростов» — «Локомотив», ЦСКА — «Акрон».
Третий тур,
группа А: «Спартак» — «Родина», «Оренбург» — «Рубин»;
группа В: «Динамо» (Москва) — «Ахмат», «Факел» — «Краснодар»;
группа С: «Балтика» — «Крылья Советов», «Зенит» — «Динамо» (Махачкала);
группа D: «Ростов» — ЦСКА, «Акрон» — «Локомотив».
Четвертый тур,
группа А: «Родина» — «Спартак», «Рубин» — «Оренбург»;
группа В: «Краснодар» — «Факел», «Ахмат» — «Динамо» (Москва);
группа С: «Крылья Советов» — «Балтика», «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»;
группа D: ЦСКА — «Ростов», «Локомотив» — «Акрон».
Пятый тур,
группа А: «Спартак» — «Рубин», «Оренбург» — «Родина»;
группа В: «Краснодар» — «Динамо» (Москва), «Факел» — «Ахмат»;
группа С: «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала), «Балтика» — «Зенит»;
группа D: ЦСКА — «Локомотив», «Ростов» — «Акрон».
Шестой тур,
группа А: «Оренбург» — «Спартак», «Рубин» — «Родина»;
группа В: «Ахмат» — «Краснодар», «Динамо» (Москва) — «Факел»;
группа С: «Динамо» (Махачкала) — «Балтика», «Зенит» — «Крылья Советов»;
группа D: «Локомотив» — «Ростов», «Акрон» — ЦСКА.
Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля. Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей.