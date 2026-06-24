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Стали известны участники матча первого тура группового этапа Кубка России

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» сыграет со столичным ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В среду РФС опубликовал утвержденный календарь матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.

Первый тур, 4—6 августа:

группа А: «Спартак» (Москва) — «Оренбург», «Родина» (Москва) — «Рубин» (Казань);

группа В: «Краснодар» — «Ахмат» (Грозный), «Факел» (Воронеж) — «Динамо» (Москва);

группа С: «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград);

группа D: «Локомотив» — ЦСКА, «Акрон» (Тольятти) — «Ростов».

Второй тур, 18—20 августа:

группа А: «Родина» — «Оренбург», «Рубин» — «Спартак»;

группа В: «Динамо» (Москва) — «Краснодар», «Ахмат» — «Факел»;

группа С: «Крылья Советов» — «Зенит», «Балтика» — «Динамо» (Махачкала);

группа D: «Ростов» — «Локомотив», ЦСКА — «Акрон».

Третий тур, 1—3 сентября:

группа А: «Спартак» — «Родина», «Оренбург» — «Рубин»;

группа В: «Динамо» (Москва) — «Ахмат», «Факел» — «Краснодар»;

группа С: «Балтика» — «Крылья Советов», «Зенит» — «Динамо» (Махачкала);

группа D: «Ростов» — ЦСКА, «Акрон» — «Локомотив».

Четвертый тур, 13—15 октября:

группа А: «Родина» — «Спартак», «Рубин» — «Оренбург»;

группа В: «Краснодар» — «Факел», «Ахмат» — «Динамо» (Москва);

группа С: «Крылья Советов» — «Балтика», «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»;

группа D: ЦСКА — «Ростов», «Локомотив» — «Акрон».

Пятый тур, 27—29 октября:

группа А: «Спартак» — «Рубин», «Оренбург» — «Родина»;

группа В: «Краснодар» — «Динамо» (Москва), «Факел» — «Ахмат»;

группа С: «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала), «Балтика» — «Зенит»;

группа D: ЦСКА — «Локомотив», «Ростов» — «Акрон».

Шестой тур, 24—26 ноября:

группа А: «Оренбург» — «Спартак», «Рубин» — «Родина»;

группа В: «Ахмат» — «Краснодар», «Динамо» (Москва) — «Факел»;

группа С: «Динамо» (Махачкала) — «Балтика», «Зенит» — «Крылья Советов»;

группа D: «Локомотив» — «Ростов», «Акрон» — ЦСКА.

Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля. Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей.