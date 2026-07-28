«Зенит» и Баста: клубы Медиалиги начинают поход за Кубком России

В соперниках у «московских ростовчан» — «Зенит». Но не тот самый, а пензенский, играющий во Второй лиге «Б». В прошлом сезоне «Зенит» (Пенза) вылетел в третьем круге Кубка России, уступив астраханскому «Волгарю» (0:1), но перед этим обыграл «Строгино» (1:0). Так что команде Басты точно не стоит расслабляться раньше времени — одного «фактора Каряки» может не хватить для прохода в следующий раунд. Но шансы у команды, собранной из игроков с опытом выступлений в Первой и Второй лигах, конечно же есть.