«Зенит» и Баста: клубы Медиалиги начинают поход за Кубком России

Во вторник, 28 июля, стартует первый раунд Пути регионов Кубка России сезона-2026/27. Вместе с командами Второй и Третьей лиг в борьбу за трофей вновь вступят представители Медиалиги. В этом году за выход во второй раунд поборются четыре команды — «Фанком Броук Бойз», 2Drots, «СКА Ростов» и дебютант Кубка России «ФК 10». «Известия» рассказывают, чего ждать от медиаклубов и кто способен преподнести сенсацию.
«Фанком Броук Бойз»: Смолов, Макеев и Яковлев
Новый сезон Кубка России «Броук Бойз» начнет в необычном формате. Для участия в турнире команда журналиста Дмитрия Егорова объединилась с любительским клубом «Фанком», выступающим в Третьей лиге, и заявилась на турнир под его лицензией, представляя Киров. Так что технически конкретно эта команда не имеет прямого отношения к Медиалиге. Но фактически это всё те же «броуки», и в их составе есть три довольно известных российских футболиста.
Первый — 35-летний полузащитник Павел Яковлев, воспитанник «Спартака», в разные годы также выступавший за «Крылья Советов», «Мордовию», «Анжи» и «Факел». Для «Фанком Броук Бойз» Яковлев — настоящий кубковый боец: 21 матч, 3 гола, 1 голевая передача.
Второй — 37-летний защитник Евгений Макеев, также как и Яковлев, прошедший через молодежку и основу «Спартака». Но в отличие от Павла у Евгения есть три матча за сборную России и целых 11 матчей за красно-белых в Лиге чемпионов. Серьезный международный опыт для первого раунда Пути регионов! И это мы еще не говорим про 2 гола в 21 матче Кубка России.
Третий — 36-летний чемпион России, нападающий Федор Смолов. Он как никто другой в этой команде знает, не только как играть в Кубке России (51 матч, 19 голов, 3 голевые передачи), но и выигрывать его. Причем было такое в карьере Смолова дважды: в 2019 и 2021 годах, когда Федор защищал цвета московского «Локомотива».
Для Смолова это будет второй розыгрыш Кубка России в составе медиакоманды. В прошлом сезоне он помог «броукам» пройти два раунда, отличившись в матчах с курским «Авангардом» и раменским «Сатурном». Остановить команду смог лишь саратовский «Сокол», выбивший медийный клуб в четвертом круге.
В соперниках у «Фанком Броук Бойз» будет команда «БоМиК», название которой расшифровывается как «Борис Михайлов и команда». Борис Михайлов — тренер нескольких поколений футболистов из города Цивильск, Чувашская Республика. Там команда и базируется, но матч пройдет на казанском стадионе «Трудовые резервы».
Отсутствие родных трибун — немаловажный фактор для «БоМиКа». Тем более что на бумаге «броуки» сильнее. Медийщики должны без проблем проходить во второй раунд.
2Drots: Кудряшов завершает карьеру
Для «дротов» матчем против «Орла» начнется юбилейный, пятый сезон в Кубке России. Они — завсегдатаи турнира с 2022 года. Тогда же они преодолели первый раунд, переиграв «Чертаново» (3:0). Аналогичного успеха 2Drots достиг и в сезонах 2024/25 и 2025/26: в первом случае их остановил костромской «Спартак», а во втором — подмосковный «Космос». Зато сезон-2023/24 получился самым продолжительным для «дротов» за всю историю выступлений в Кубке России: победы над «Сахалином» (2:0), «Муромом» (1:3) и кировским «Динамо» (2:0) вывели медиакоманду в четвертый раунд, где она уступила еще жившим «Химкам» (0:2).
В соперниках у 2Drots — «Орел», играющий во Второй лиге «Б». Знакомый соперник для команд Медиалиги. В прошлом сезоне в матче первого раунда Пути регионов «Орел» встречался с «Броук Бойз» (без Смолова в составе) и уступил 2:3.
Главная медийная звезда в нынешнем составе 2Drots — блогер Анар Абдуллаев, у которого свыше 500 тыс. подписчиков в Telegram и почти 1,5 млн — на видеоплатформе Twitch. У него будет отличная возможность повторить достижение годичной давности, установленное другим блогером, Парадеевичем, который в единственном матче за «Амкал» забил «Кванту».
Но особое внимание будет приковано к другому игроку «дротов» — Федору Кудряшову. 39-летний экс-защитник сборной России, который обыгрывал Испанию на домашнем чемпионате мира — 2018 и «Баварию» в Лиге чемпионов, проведет свой последний матч в профессиональной карьере. Чем не повод уйти красиво, подарив своей последней команде победу в матче Кубка России? Тем более что шансы на это у «дротов» хорошие.
«СКА Ростов»: кубковый поход Басты
Нынешний «СКА Ростов», управляемый известным рэпером Бастой (Василием Вакуленко), фактически имеет мало чего общего с ростовским футболом. Команда перепрофилировалась из профессиональной в медийную и переехала из Ростова-на-Дону в Москву, где и проводит свои матчи. А если быть конкретнее — во Внуково.
Главная звезда этой команды находится не на поле, а на тренерской скамейке. «СКА Ростов» возглавляет 48-летний Андрей Каряка — бывший полузащитник «Крыльев Советов», «Сатурна», московского «Динамо», «Волги» и португальской «Бенфики».
В соперниках у «московских ростовчан» — «Зенит». Но не тот самый, а пензенский, играющий во Второй лиге «Б». В прошлом сезоне «Зенит» (Пенза) вылетел в третьем круге Кубка России, уступив астраханскому «Волгарю» (0:1), но перед этим обыграл «Строгино» (1:0). Так что команде Басты точно не стоит расслабляться раньше времени — одного «фактора Каряки» может не хватить для прохода в следующий раунд. Но шансы у команды, собранной из игроков с опытом выступлений в Первой и Второй лигах, конечно же есть.
«ФК 10»: дебют команды Мусагалиева.
В этом сезоне «Десятка», основанная комиками Азаматом Мусагалиевым, Денисом Дороховым и Игорем Джабраиловым, дебютирует в розыгрыше Кубка России. Такое право «ФК 10» получил благодаря первой в истории победе в Медиалиге — в седьмом сезоне 2026 года.
В составе «десятки» собрано немало игроков с солидным профессиональным прошлым. В частности, защитники Петр Тен (выступал за «Анжи» и «Томь»), Брайан Идову («Амкар», «Локомотив», «Химки»), Никита Чичерин (московское «Динамо», «Волга», «Томь», «Кубань», «Крылья Советов»), а также полузащитники Павел Голышев («Спартак», «Краснодар», «Тосно») и Илья Кухарчук («Анжи», «Урал», «Торпедо», «Пари НН»).
В своем дебютном матче в Кубке России «ФК 10» сыграет против подмосковного «Космоса». Команда из Химок на данный момент выступает во Второй лиге «Б».
«Десятке» нужно быть предельно осторожной с «Космосом», который знает, как обыгрывать медийные команды в Кубке России. Пусть спросят у 2Drots, ставших жертвой химчан во втором круге прошлогоднего розыгрыша трофея. Но с таким подбором игроков шансы на проход в следующий раунд у банды Азамата не кажутся ничтожными.
Алексей Михайлов