За потерей потеря: «Локомотив» попробует спасти начало сезона в кубковом дерби

— Обе команды выглядят очень блекло в начале сезона, — отметил в беседе с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Поэтому предстоящий кубковый матч будет непредсказуемым, особенно если тренеры решат провести ротацию состава и выпустят резервные или полурезервные составы. Пока же видно, что «Локомотив» просто не готов к сезону, перспективы очень туманные, особенно если вслед за Воробьевым уйдут Батраков и Карпукас. Возможно, по ходу сезона «Локо» придется строить новую команду. Но на конкретный матч с ЦСКА «железнодорожники» собраться могут, тем более у армейцев тоже немало игровых проблем.