За потерей потеря: «Локомотив» попробует спасти начало сезона в кубковом дерби

Московское дерби неудачно начавших сезон «Локомотива» и ЦСКА станет центральным матчем первого тура группового этапа Кубка России. Кроме того, к значимым встречам ближайших двух дней стоит отнести противостояние «Краснодара» с грозненским «Ахматом» и петербургского «Зенита» с калининградской «Балтикой». В какой форме и психологическом состоянии клубы подходят к началу нового турнира — в материале «Известий».
«Локомотив» — ЦСКА
В группе D волей жребия оказались два столичных топ-клуба, которые уже выступали в одном кубковом квартете в прошлом розыгрыше. Этим летом они не лучшим образом стартовали в чемпионате России. Впрочем, для ЦСКА всё пока не очень плохо — красно-синие начали с волевой победы над «Балтикой» (2:1). Но в минувшие выходные потеряли очки в матче с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).
Возглавивший команду в начале июня Дмитрий Игдисамов начал новый сезон неоднозначно, так как и болельщики и специалисты ожидали, что в двух домашних матчах с не самыми сильными соперниками ЦСКА наберет максимум очков.
Однако у «Локомотива» дела еще хуже. Всего одно очко после двух туров — упущенная дома победа над грозненским «Ахматом» (1:1) и выездное поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2). Действующий бронзовый призер находится в нижней части таблицы.
И обладает скромными кадровыми возможностями. После продажи в «Краснодар» нападающего Дмитрия Воробьева у «железнодорожников» проблемы в атаке. А вскоре могут появиться проблемы и в средней линии, если опорный полузащитник Артем Карпукас уйдет в «Зенит». Ряд СМИ называют это уже решенным вопросом. Кроме того, ходят слухи о предметном интересе чемпиона Турции «Галатасарая» к атакующему полузащитнику Алексею Батракову.
Вполне возможно, что в текущем сезоне и для «Локомотива», и для ЦСКА именно Кубок России будет тем турниром, где у них гораздо больше шансов выиграть трофей, нежели в чемпионате. Тем более именно эти два клуба — рекордсмены по числу побед в этом турнире в российский период, они завоевывали трофей по девять раз.
— Обе команды выглядят очень блекло в начале сезона, — отметил в беседе с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Поэтому предстоящий кубковый матч будет непредсказуемым, особенно если тренеры решат провести ротацию состава и выпустят резервные или полурезервные составы. Пока же видно, что «Локомотив» просто не готов к сезону, перспективы очень туманные, особенно если вслед за Воробьевым уйдут Батраков и Карпукас. Возможно, по ходу сезона «Локо» придется строить новую команду. Но на конкретный матч с ЦСКА «железнодорожники» собраться могут, тем более у армейцев тоже немало игровых проблем.
В одной группе с «Локо» и ЦСКА — тольяттинский «Акрон» и «Ростов», которые проведут свой матч в Самаре 4 августа.
«Зенит» — «Балтика»
«Зенит» успешно начал новый сезон. Сначала он завоевал Суперкубок России, взяв верх над московским «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2). А затем оформил два выездных разгрома в чемпионате — уничтожил «Акрон» (5:0), а затем благодаря хет-трику Максима Глушенкова и «Оренбург» (3:0).
«Балтика» в прошлом сезоне стала главной сенсацией чемпионата, с небольшим бюджетом финишировав на шестом месте. Это лучшее в истории калининградского клуба выступление в высшем эшелоне. За последний год она создала немало проблем «Зениту». Прошлой осенью матч между этими командами в чемпионате закончился вничью (0:0). А в конце февраля и начале марта сине-бело-голубые минимально (1:0) и с большим трудом обыграли «Балтику» — дома в чемпионате и на выезде в Кубке.
В этом сезоне «Балтика» стартовала двумя играми против московских клубов. Сначала она обидным образом проиграла в гостях ЦСКА (1:2), куда спустя несколько дней был продан основной вратарь калининградского клуба Максим Бориско.
Он был одним из героев прошлого сезона — во многом благодаря ему команда Андрея Талалаева поднялась так высоко. Ему на замену пришел Евгений Латышонок, уже выступавший в Калининграде. Два года назад он помог «Балтике» дойти до финала Кубка России, после чего перешел в «Зенит».
В свой первый сезон в Питере 28-летний голкипер был основным, но в начале прошлого чемпионата он проиграл конкуренцию Денису Адамову и сел на лавку. Теперь Латышонок вернулся в Калининград по очень специфической схеме — трансфер в выступающий в Первой лиге «Нижний Новгород» и аренда в «Балтику».
Свой второй заход в клуб Евгений начал с успешного домашнего матча против «Динамо», закончившегося победой 2:1. Теперь он может выйти на поле против своего бывшего клуба, в заявке которого находился еще полторы недели назад.
— В прошлом сезоне мы доказывали, что можем играть на равных с любым соперником, — заявил «Известиям» полузащитник «Балтики» Николай Титков. — Да, не всегда получалось победить, иногда проигрывали или играли вничью из-за голов, пропущенных на последних минутах. Считаю, что и сейчас мы способны добиться успеха в каждом матче, независимо от класса соперника. Надо от первой до последней минуты демонстрировать тот характер, который был в прошлом сезоне, выполнять то, что требует главный тренер.
В еще одном матче группы С нас ждет противостояние махачкалинского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов».
«Краснодар» — «Ахмат»
Год назад «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита», отобрав у него чемпионство. Минувшей весной он был близок к повторению успеха, но из-за осечки в выездном матче предпоследнего тура против московского «Динамо» (1:2) пропустил вперед «Зенит». А затем и не смог выиграть Кубок России, уступив в Суперфинале «Спартаку» (1:1, по пенальти 3:4). Теперь «быки» снова намерены бороться и за чемпионство в РПЛ, и за трофей в Кубке.
Они начали чемпионат с двух побед — в гостях над казанским «Рубином» (3:1) и дома над воронежским «Факелом» (3:2). Причем во второй из этих встреч они едва не упустили преимущество над только вернувшимся из Первой лиги соперником.
Выступление в Кубке России «Краснодар» начнет матчем с неуступчивым «Ахматом», который стартовал с выездной ничьи с «Локомотивом» (1:1) и обидного домашнего поражения от «Спартака» (1:2) с пропущенным решающим голом в концовке встречи.
Помимо «Краснодара» и «Ахмата», в группе B оказались «Факел» и московское «Динамо», которые сыграют между собой в первом туре в Воронеже. Кроме того, в группе А два матча состоятся в Москве: «Спартак» примет «Оренбург», а «Родина» сыграет с казанским «Рубином».
Групповой этап Кубка России пройдет в два круга, команды сыграют по шесть матчей. Два первых места дают право играть в плей-офф Пути РПЛ. Третье место дает путевку в Путь регионов, где выступают представители низших дивизионов (первая и профессиональная лига, любительская лига и медиалига). В этой сетке, которая разыгрывается исключительно в формате плей-офф, уже прошли первые матчи с участием медийных и любительских команд, а также клубов Второй лиги.