Россиянин выиграл 18 миллионов рублей на матче Кубка России

Клиент букмекерской конторы поставил пять миллионов рублей на ничью с коэффициентом 3,60. Команды сыграли в основное время со счетом 1:1 и, таким образом, ставка сыграла. Победу в серии пенальти со счетом 5:4 одержал ЦСКА.
Таким образом, армейцы набрали три очка и после первого тура обосновались на втором месте в группе D Пути регионов Кубка России. «Локомотив» остался на третьей позиции без единого балла.
Ранее стало известно, что другой россиянин выиграл 11,5 миллиона рублей на матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ахмат». Клиент букмекерской конторы поставил 5,62 миллиона на победу красно-белых. Спартаковцы выиграли со счетом 2:1.
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Александр Сильянов
90+2′
Матеус Рейс
40′
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти