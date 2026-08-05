ОМОН избивал фанатов «Спартака» в перерыве матча Кубка России, сообщили в соцсетях

«Подписчики сообщают, что в перерыве матча “Спартак” — “Оренбург” к фанатскому сектору красно-белых подошел ОМОН, и началось вязалово. “Некоторых цепляли из толпы, избивали, укладывали на пол и садились на людей, потом уносили за руки и ноги. Так были “обработаны” минимум 4 человека. Причины такой жести непонятны”. Что будет после финального свистка — большой вопрос», — говорится в публикации OFNEWS, специализирующегося на околоспортивных новостях.
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что ОМОН жестко задерживал подозреваемых в использовании пиротехники.
В соцсетях также сообщалось, что фанаты «Спартака» во время матча с «Оренбургом» скандировали кричалки против FAN ID. Кроме того, они скандировали «Косово — Сербия», и растянули у вышки заводящего соответствующий баннер, что, видимо, является протестом против трансфера албанского нападающего Мирлинда Даку.
Хуан Карлос Карседо
Ильдар Ахметзянов
Пабло Солари
26′
Манфред Угальде
33′
Манфред Угальде
52′
Наиль Умяров
78′
Павел Полех
84′
Ренат Голыбин
81′
1
Илья Помазун
17
Владислав Саусь
33
Виктор Парада
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
63′
40
Иван Сорокин
68
Руслан Литвинов
46′
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
46′
24
Никита Массалыга
4
Александр Джику
79′
82
Даниил Хлусевич
3
Кристофер Ву
74′
62
Павел Полех
88
Максим Рудаков
2
Станислав Поройков
11
Егор Назаренко
27
Ренат Голыбин
26
Эмил Ценов
65
Иван Иващенко
96
Кирилл Дударин
29′
61′
77
Андрей Касаджиков
21
Бенджамин Бош
64′
8
Дамиан Пуэбла
78′
9
Максим Савельев
43′
59
Максим Сыщенко
38
Артем Касимов
43′
19
Алешандре Жезус
18
Дмитрий Васильев
61′
78
Руслан Куль
75′
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия, Новоалтайск)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти