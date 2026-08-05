ОМОН избивал фанатов «Спартака» в перерыве матча Кубка России, сообщили в соцсетях

«Подписчики сообщают, что в перерыве матча “Спартак” — “Оренбург” к фанатскому сектору красно-белых подошел ОМОН, и началось вязалово. “Некоторых цепляли из толпы, избивали, укладывали на пол и садились на людей, потом уносили за руки и ноги. Так были “обработаны” минимум 4 человека. Причины такой жести непонятны”. Что будет после финального свистка — большой вопрос», — говорится в публикации OFNEWS, специализирующегося на околоспортивных новостях.