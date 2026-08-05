Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Орхус
1
:
Сабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Фенербахче
0
:
Штурм
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.70
П2
8.50
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Краснодар
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.70
П2
4.20
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Зенит
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.50
П2
34.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Бранн
0
:
Аполлон
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.15
П2
2.00
Футбол. Лига Европы
21:15
Ференцварош
:
Гурник З
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.53
П2
6.05
Футбол. Лига конференций
21:30
Панатинаикос
:
ЦСКА 1948
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.83
П2
14.75
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
5
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Факел
0
:
Динамо
1
П1
X
П2

ОМОН избивал фанатов «Спартака» в перерыве матча Кубка России, сообщили в соцсетях

В соцсетях начала распространяться информация о том, что ОМОН избивал фанатов «Спартака» в перерыве матча FONBET Кубка России с «Оренбургом». Игра проходит в Москве сегодня, 5 августа.

Источник: Соцсети

«Подписчики сообщают, что в перерыве матча “Спартак” — “Оренбург” к фанатскому сектору красно-белых подошел ОМОН, и началось вязалово. “Некоторых цепляли из толпы, избивали, укладывали на пол и садились на людей, потом уносили за руки и ноги. Так были “обработаны” минимум 4 человека. Причины такой жести непонятны”. Что будет после финального свистка — большой вопрос», — говорится в публикации OFNEWS, специализирующегося на околоспортивных новостях.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что ОМОН жестко задерживал подозреваемых в использовании пиротехники.

В соцсетях также сообщалось, что фанаты «Спартака» во время матча с «Оренбургом» скандировали кричалки против FAN ID. Кроме того, они скандировали «Косово — Сербия», и растянули у вышки заводящего соответствующий баннер, что, видимо, является протестом против трансфера албанского нападающего Мирлинда Даку.

Спартак
5:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Кубок России, Группа A
5.08.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Ильдар Ахметзянов
Голы
Спартак
Пабло Солари
26′
Манфред Угальде
33′
Манфред Угальде
52′
Наиль Умяров
78′
Павел Полех
84′
Оренбург
Ренат Голыбин
81′
Составы команд
Спартак
1
Илья Помазун
17
Владислав Саусь
33
Виктор Парада
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
63′
40
Иван Сорокин
68
Руслан Литвинов
46′
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
46′
24
Никита Массалыга
4
Александр Джику
79′
82
Даниил Хлусевич
3
Кристофер Ву
74′
62
Павел Полех
Оренбург
88
Максим Рудаков
2
Станислав Поройков
11
Егор Назаренко
27
Ренат Голыбин
26
Эмил Ценов
65
Иван Иващенко
96
Кирилл Дударин
29′
61′
77
Андрей Касаджиков
21
Бенджамин Бош
64′
8
Дамиан Пуэбла
78′
9
Максим Савельев
43′
59
Максим Сыщенко
38
Артем Касимов
43′
19
Алешандре Жезус
18
Дмитрий Васильев
61′
78
Руслан Куль
75′
Статистика
Спартак
Оренбург
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
8
3
Угловые
13
4
Фолы
6
17
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия, Новоалтайск)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти