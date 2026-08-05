Полех стал самым молодым футболистом, забившим за «Спартак»

Он отличился в матче группового этапа Фонбет — Кубка России против «Оренбурга» (5:1) в возрасте 16 лет и 8 месяцев. До этого рекорд удерживал грузинский полузащитник Джано Ананидзе. Во встрече кубка страны с «Краснодаром» (2:1) в июле 2009 года он поразил ворота соперника в возрасте 16 лет и 9 месяцев.