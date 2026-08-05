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Полех стал самым молодым футболистом, забившим за «Спартак»

В матче Кубка России против «Оренбурга» он отличился в возрасте 16 лет и 8 месяцев, побив рекорд Джано Ананидзе, который держался с 2009 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полузащитник Павел Полех стал самым молодым автором гола в составе московского футбольного клуба «Спартак».

Он отличился в матче группового этапа Фонбет — Кубка России против «Оренбурга» (5:1) в возрасте 16 лет и 8 месяцев. До этого рекорд удерживал грузинский полузащитник Джано Ананидзе. Во встрече кубка страны с «Краснодаром» (2:1) в июле 2009 года он поразил ворота соперника в возрасте 16 лет и 9 месяцев.

Полех является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за «Спартак» в марте, выйдя на замену по ходу матча чемпионата России с «Оренбургом» (2:0). За основную команду футболист провел три игры.

Спартак
5:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Кубок России, Группа A
5.08.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Ильдар Ахметзянов
Голы
Спартак
Пабло Солари
26′
Манфред Угальде
33′
Манфред Угальде
52′
Наиль Умяров
78′
Павел Полех
84′
Оренбург
Ренат Голыбин
81′
Составы команд
Спартак
1
Илья Помазун
17
Владислав Саусь
33
Виктор Парада
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
63′
40
Иван Сорокин
68
Руслан Литвинов
46′
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
46′
24
Никита Массалыга
4
Александр Джику
79′
82
Даниил Хлусевич
3
Кристофер Ву
74′
62
Павел Полех
Оренбург
88
Максим Рудаков
2
Станислав Поройков
11
Егор Назаренко
27
Ренат Голыбин
26
Эмил Ценов
65
Иван Иващенко
96
Кирилл Дударин
29′
61′
77
Андрей Касаджиков
21
Бенджамин Бош
64′
8
Дамиан Пуэбла
78′
9
Максим Савельев
43′
59
Максим Сыщенко
38
Артем Касимов
43′
19
Алешандре Жезус
18
Дмитрий Васильев
61′
78
Руслан Куль
75′
Статистика
Спартак
Оренбург
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
8
3
Угловые
13
4
Фолы
6
17
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия, Новоалтайск)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти