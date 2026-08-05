Полех стал самым молодым футболистом, забившим за «Спартак»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полузащитник Павел Полех стал самым молодым автором гола в составе московского футбольного клуба «Спартак».
Он отличился в матче группового этапа Фонбет — Кубка России против «Оренбурга» (5:1) в возрасте 16 лет и 8 месяцев. До этого рекорд удерживал грузинский полузащитник Джано Ананидзе. Во встрече кубка страны с «Краснодаром» (2:1) в июле 2009 года он поразил ворота соперника в возрасте 16 лет и 9 месяцев.
Полех является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за «Спартак» в марте, выйдя на замену по ходу матча чемпионата России с «Оренбургом» (2:0). За основную команду футболист провел три игры.
Хуан Карлос Карседо
Ильдар Ахметзянов
Пабло Солари
26′
Манфред Угальде
33′
Манфред Угальде
52′
Наиль Умяров
78′
Павел Полех
84′
Ренат Голыбин
81′
1
Илья Помазун
17
Владислав Саусь
33
Виктор Парада
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
63′
40
Иван Сорокин
68
Руслан Литвинов
46′
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
46′
24
Никита Массалыга
4
Александр Джику
79′
82
Даниил Хлусевич
3
Кристофер Ву
74′
62
Павел Полех
88
Максим Рудаков
2
Станислав Поройков
11
Егор Назаренко
27
Ренат Голыбин
26
Эмил Ценов
65
Иван Иващенко
96
Кирилл Дударин
29′
61′
77
Андрей Касаджиков
21
Бенджамин Бош
64′
8
Дамиан Пуэбла
78′
9
Максим Савельев
43′
59
Максим Сыщенко
38
Артем Касимов
43′
19
Алешандре Жезус
18
Дмитрий Васильев
61′
78
Руслан Куль
75′
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия, Новоалтайск)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти