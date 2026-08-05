«Спартак» начал защиту титула в Кубке России с разгрома «Оренбурга»

«Спартак» победил «Оренбург» в первом матче группового этапа Кубка России по футболу со счетом 5:1. Игра прошла в Москве.
Счет на 26-й минуте открыл Пабло Солари, который также в первом тайме заработал пенальти, реализованный на 33-й Манфредом Угальде. Угальде на 52-й минуте оформил дубль.
На 78-й минуте Наиль Умяров сделал счет 4:0, гости на 81-й отыграли один мяч благодаря Ренату Голыбину, но вскоре снова пропустили — 16-летний Павел Полех головой замкнул передачу 18-летнего Никиты Массалыги (84).
На матче присутствовал Мирлинд Даку, которого казанский «Рубин» ранее убрал из заявки на фоне сообщений о переходе в «Спартак».
Полех в марте стал вторым самым молодым дебютантом в основе «Спартака», а в среду стал самым молодым автором гола в истории клуба в 16 лет и 8 месяцев (превзошел достижение Жано Ананидзе — 16 лет 9 месяцев).
В следующем матче группы А «Спартак» сыграет с «Рубином» в Казани 19 августа, а «Оренбург» 18 августа встретится в гостях с московской «Родиной».
«Спартак» является действующим обладателем Кубка России.
Хуан Карлос Карседо
Ильдар Ахметзянов
Пабло Солари
26′
Манфред Угальде
33′
Манфред Угальде
52′
Наиль Умяров
78′
Павел Полех
84′
Ренат Голыбин
81′
1
Илья Помазун
17
Владислав Саусь
33
Виктор Парада
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
63′
40
Иван Сорокин
68
Руслан Литвинов
46′
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
46′
24
Никита Массалыга
4
Александр Джику
79′
82
Даниил Хлусевич
3
Кристофер Ву
74′
62
Павел Полех
88
Максим Рудаков
2
Станислав Поройков
11
Егор Назаренко
27
Ренат Голыбин
26
Эмил Ценов
65
Иван Иващенко
96
Кирилл Дударин
29′
61′
77
Андрей Касаджиков
21
Бенджамин Бош
64′
8
Дамиан Пуэбла
78′
9
Максим Савельев
43′
59
Максим Сыщенко
38
Артем Касимов
43′
19
Алешандре Жезус
18
Дмитрий Васильев
61′
78
Руслан Куль
75′
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия, Новоалтайск)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
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- Вошел в игру
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти