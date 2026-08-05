Переход Даку разбудил Угальде

Действующий победитель FONBET Кубка России начал защиту титула дома. Идеальный вариант с учетом того, что уже в воскресенье красно-белых ждет битва с «Краснодаром». Выбор состава тоже получился соответствующим. С одной стороны, на поле вышла наполовину основная обойма. С другой, шанс получили те, кто пока играет редко: Помазун, Саусь, Джику, Дмитриев, Пруцев и Угальде. Да и Мартинса в последнее время все привыкли видеть на острие атаки, а не на профильной позиции в центре поля, как случилось в среду в Тушине.