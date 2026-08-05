Переход Даку разбудил Угальде

Действующий победитель FONBET Кубка России начал защиту титула дома. Идеальный вариант с учетом того, что уже в воскресенье красно-белых ждет битва с «Краснодаром». Выбор состава тоже получился соответствующим. С одной стороны, на поле вышла наполовину основная обойма. С другой, шанс получили те, кто пока играет редко: Помазун, Саусь, Джику, Дмитриев, Пруцев и Угальде. Да и Мартинса в последнее время все привыкли видеть на острие атаки, а не на профильной позиции в центре поля, как случилось в среду в Тушине.
Впрочем, по ходу стартового отрезка именно Мартинс одним из первых обострил ситуацию, но его прострел прервали в районе линии площади ворот. Однако потом на первый план выдвинулся Угальде. Ливая Гарсии в команде больше нет, зато вот-вот появится Даку, и костариканцу нужно доказывать состоятельность, как никому другому. Только к активности не прикладывалась точность завершающего удара. Ее не хватило и Дмитриеву, который красиво поймал на финт защитника и едва не попал в верхний угол.
Главное — градус остроты резко пошел вверх, и это в значительной степени стало заслугой Солари. Сначала аргентинец вырезал идеальную передачу с фланга, но Руденко успел помешать Дмитриеву, а Мартинсу с подбора не позволил забить Иващенко. Потом Солари все сделал сам и открыл счет, подкараулив ошибку гостевой обороны и убежав от не обработавшего неудобный пас Касимова. Наконец, по ходу своего ударного отрезка Пабло круто доработал эпизод в штрафной, на мгновение опередив Боша, и получил от соотечественника по ноге. Пенальти, и Угальде наконец-то забил, отличившись впервые с 1 мая.
Ильдара Ахметзянова подобное развитие событий не устраивало, поэтому он сделал двойную замену, не дожидаясь перерыва. «Оренбург» в обновленном составе успел даже отметиться первым попаданием в створ и размял Помазуна, но, разумеется, ни о каком переломе говорить не приходилось. «Спартак» все контролировал, и Хуан Карлос Карседо мог позволить себе отправить Солари отдыхать, а сменивший героя первого тайма Массалыга едва не довел счет до крупного в первой же после отдыха атаке. Однако он слишком долго пытался улучшить ударную позицию и ограничился заработанным угловым.
Зато Угальде точно вернул себе чувство гола. Одно дело пенальти, и совсем другое — гол с игры после красивой комбинации с Дмитриевым. Причем Манфред еще и сам начал атаку, отлично сработав в отборе. Тень Даку разбудила спящего бомбардира? Как бы там ни было, результат сделан. «Спартак» даже чуть-чуть ослабил хватку и получил полноценный голевой момент у своих ворот — выручил Ву, который принял на себя удар Назаренко. Камерунец сорвал свою порцию аплодисментов, а вскоре произошло заметное событие: впервые за столичный клуб в официальном матче сыграл 18-летний полузащитник Сорокин.
Уже с ним на поле из хорошей позиции промахнулся Дмитриев, а Помазуна плотным дальним ударом проверил Касаджиков. Сорокин же мог отметиться результативным действием, отличной передачей отправив один на один Угальде. Хет-трик костариканца отменил остановивший мяч ногой Рудаков. А еще активнее включился в игру 16-летний Полех. За несколько минут он успел выполнить подачу на голову Пруцеву (гостей спасла штанга), опасно пробил сам и заработал штрафной у линии поля. Защита «Оренбурга» явно ждала от Дмитриева навеса, тогда как тот покатил мяч к линии штрафной под четвертый гол в исполнении Умярова.
Да, «Оренбург» все-таки размочил счет усилиями Касаджикова и Голыбина. Только запоминается обычно последнее. А это — мяч Полеха головой с подачи Массалыги. Тем более, Павел теперь автор самого юного гола в истории красно-белых.
«Спартак» подарил своим болельщикам яркую победу и в хорошем тонусе подходит к важной встрече с «Краснодаром» в РПЛ.
Андрей Кузичев