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«Угальде хочет остаться в “Спартаке”. И я хочу, чтобы он играл за нас!» Карседо — после разгрома «Оренбурга»

Слова главного тренера «Спартака» после убедительно старта в Кубке.

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» стартовал в FONBET Кубке России с разгромной победы над «Оренбургом» (5:1). Дубль на счету Манфреда Угальде, также отличились Пабло Солари, Наиль Умяров и Павел Полех, который стал самым молодым автором гола в составе красно-белых (16 лет и 246 дней).

После финального свистка Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы журналистов.

— Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, — начал главный тренер «Спартака». — Сегодня атмосфера была замечательной. Отдельные слова благодарности нашим юным участникам матча. Надеюсь, что сегодняшний день вдохновит их и они продолжат идти дальше и любить футбол.

Футбол
Кубок России 2026/2027
Группа A, 5.08.2026, 18:30
Спартак
5
Оренбург
1

— Сегодня капитаном был Джику, один из последних новичков «Спартака». При этом Литвинов, который в команде намного дольше, повязку не получил. Кто принимал это решение и почему оно именно такое?

— Это мое решение. У нас есть три капитана-иностранца и три — россиянина. Литвинов — это российское сердце «Спартака», мы поговорили, и он меня понял. Это лучший человек, с которым я знаком!

— Не пугает ли такое спокойствие в команде? Не затишье ли это перед бурей?

— В футболе всегда необходимо оставаться скромным. Мы понимаем, что сезон будет сложным. «Спартак» — действующий обладатель Кубка России, нужно повторить этот результат. Все прекрасно осознаем и двигаемся дальше.

— У кого больше шансов выйти в старте против «Краснодара» — у Угальде или у Даку, который был на сегодняшнем матче?

— Угальде провел хороший матч, мог оформить хет-трик. Он мотивирован, проделывает большой объем работы. И я очень этому рад.

И я готов говорить только о тех игроках, которые сейчас находятся в нашей команде.

— Каковы шансы молодых игроков выходить в старте в Кубке России? Многие сегодня себя проявили…

— Мы очень рады за ребят. Все будет зависеть от них, мы смотрим за ними, многие тренируются [с основой]. Полех забил, Сорокин дебютировал. Молодые игроки важны, конкуренция в команде высокая. Мы стараемся развивать талантливых ребят.

— Может ли Дмитриев играть вингера? В «Крыльях» у него был такой опыт.

— Дмитриев может играть на разных позициях. Он хорош с мячом, прибавил в оборонительных действиях. Главное — не позиция, а готовность помогать команде.

— Парада довольно неважно вошел в игру. Он не понял ваших требований и не адаптировался?

— Самое сложное в работе тренера — интеграция игроков в состав. Команда должна быть сплочена. Нам это удается — Парада неплохо играл. Он две недели с нами тренировался. Поэтому, конечно, ошибки и небольшие недочеты могут присутствовать.

— Каково состояние Жедсона?

— Мы не хотели усугублять ситуацию, поэтому надеюсь, что к предстоящему матчу он будет готов.

— «Спартак» отдал Ливая Гарсию в аренду, но у вас остался Угальде. Хотите ли вы его сохранить в команде? Был ли какой-то разговор с ним о конкуренции в составе?

— Угальде продемонстрировал свое желание на поле. Это футболист, который выкладывается на полную. Да, он хочет остаться в команде. Я тоже хочу, чтобы он играл в «Спартаке».

Федор Носов