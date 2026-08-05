«Балтика» проиграла «Зениту» в Кубке России из-за гола своего экс-игрока

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Fonbet Кубка России в «пути РПЛ».
Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Счет на 3-й минуте открыл защитник «Зенита» Кевин Андраде, для которого гол стал дебютным за «Зенит». 1 июля колумбийский защитник перешел из «Балтики». Андраде не стал праздновать мяч.
В начале второго тайма хавбек «Зенита» Даниил Кондаков получил удар локтем в лицо от защитника калининградцев Эдуардо Андерсона. Кондаков получил рассечение над губой и покинул поле, на 53-й минуте вместо него вышел Юрий Горшков.
«Балтика» и «Зенит» играют в группе C, где также выступают самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо», чей матч уже прошел и завершился победой самарского клуба со счетом 2:1.
В следующем туре соревнования «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» (19 августа), а «Балтика» днем позже проведет матч с «Динамо».
Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша москвичи обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3 (основное время — 1:1).
Сергей Семак
Андрей Талалаев
Кевин Андраде
4′
57
Богдан Москвичев
28
Нуралы Алип
81′
25
Кевин Андраде
66
Роман Вега
72′
9
Фелипе Аугусто
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
79′
78
Игорь Дивеев
15
Вячеслав Караваев
79′
31
Густаво Мантуан
21
Александр Ерохин
63′
7
Александр Соболев
61
Даниил Кондаков
54′
4
Юрий Горшков
11
Луис Энрике
63′
20
Педро
44
Егор Любаков
68
Михаил Рядно
26
Иван Беликов
42′
10
Илья Петров
24
Лорис Муйоколо
18
Фахд Муфи
70′
22
Мингиян Бевеев
42
Владислав Поспелов
62′
2
Сергей Варатынов
7
Константин Шильцов
70′
73
Максим Петров
40
Дмитрий Никитин
46′
21
Эдуардо Андерсон
77
Эльдар Чивич
62′
14
Стефан Ковач
3
Илья Кирш
46′
91
Брайан Александр Хиль
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
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- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти