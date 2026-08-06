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Минимальная победа «Зенита» над «Балтикой» в Кубке. Все решил быстрый гол Андраде — бывшему клубу

Калининградцы почти отыгрались в концовке, но спас Москвичев.

Источник: ФК «Зенит»

После победной выездной серии матчей в Суперкубке и РПЛ «Зенит» вернулся на «Газпром Арену». Для сине-бело-голубых встреча с «Балтикой» в FONBET Кубке России стала первой официальной домашней в сезоне.

Сергей Семак по традиции прибегнул к масштабной ротации состава. В старте вышли те, кто получает мало игрового времени: Москвичев, Караваев, Алип, Дркушич, Андраде, Кондаков. Также на поле с первых минут появились бразильские сборники — Дуглас Сантос и Луис Энрике. К слову, вокруг последнего вовсю ходят слухи о трансфере — вингер в скором времени может вернуться на родину. Позицию центрфорварда занял Фелипе Аугусто, заменивший Александра Соболева.

У Андрея Талалаева похожая ситуация. В запасе остались многие футболисты основы: Мингиян Бевеев, Максим Петров, Брайан Хиль и Евгений Латышонок. Вратарь как раз недавно присоединился к балтийцам после двух лет в Петербурге.

Андраде огорчил бывших одноклубников

Матч начался достаточно неожиданно — с быстрого гола в ворота гостей. По иронии судьбы отличился бывший игрок «Балтики» Андраде. Кевин после подачи Кондакова с углового выиграл борьбу за позицию и удачно подставил голову. Это дебютный мяч колумбийца за «Зенит».

После резвого старта петербуржцы чуть успокоились и взяли мяч под свой контроль. Периодически калининградцы подбирались к штрафной площади хозяев, но это были совсем редкие вылазки. А вот «Зенит» методично душил соперника и гнул свою линию.

Был прекрасный момент у Энрике, но Луис после серии обыгрышей просто забыл пробить. Реактивный Роман Вега частенько подключался по левому флангу. В одном из эпизодов он сделал классную передачу в штрафную, а Аугусто подстроился и мощно выстрелил, но получилось прямо по центру ворот — Любаков кулаками отразил. После подачи аргентинца мог забивать и Ерохин, однако Александр не попал в створ с близкого расстояния.

Правда, под конец тайма количество атак зенитовцев уменьшилось, а «Балтика» периодически нервировала Москвичева неприятными кроссами после угловых. Но на перерыв команды ушли при счете 1:0.

Москвичев выручил «Зенит»

Перед вторым таймом Андрей Талалаев сделал сразу две перестановки — выпустил Хиля вместо Никитина и Андерсона вместо Кирша. Очевидно, тренера балтийцев не устраивало происходящее на поле. Панамский защитник быстро проявил себя — правда, с не самой лучшей стороны: пробегая мимо, зарядил в челюсть Кондакову. 18-летнего полузащитника несколько минут приводили в чувства, он попытался продолжить, но все же снова рухнул на газон и попросил замену. Главный арбитр встречи никак наказывать Андерсона не стал, хотя Сергей Семак, находившийся рядом с «местом происшествия», очень сильно негодовал по этому поводу.

Футбол
Кубок России 2026/2027
Группа C, 5.08.2026, 20:45
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Позднее в «Зените» также произошли изменения — появились Соболев и Педро. Александр вышел не вместо, а в пару к Аугусто — и довольно неплохо взаимодействовал с бразильцем. Именно они втроем соорудилили очередной голевой момент, но Фелипе не смог отличиться.

Однако «Балтика» во втором тайме выглядела лучше, чем в первом. После серии замен у гостей пошли дела и в атаке, они чаще стали владеть мячом. Петербуржцы же действовали по счету и рассчитывали на контрвыпады. Получилось, хоть и не без везения: в концовке выручил Москвичев, отразивший выстрел Петрова в упор. Также в сантиметрах от створа пролетел дальний удар Ковача.

Хозяевам все же удалось удержать минимальное преимущество в счете — 1:0, победа «Зенита».

Роман Кольцов

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