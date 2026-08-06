Минимальная победа «Зенита» над «Балтикой» в Кубке. Все решил быстрый гол Андраде — бывшему клубу

Перед вторым таймом Андрей Талалаев сделал сразу две перестановки — выпустил Хиля вместо Никитина и Андерсона вместо Кирша. Очевидно, тренера балтийцев не устраивало происходящее на поле. Панамский защитник быстро проявил себя — правда, с не самой лучшей стороны: пробегая мимо, зарядил в челюсть Кондакову. 18-летнего полузащитника несколько минут приводили в чувства, он попытался продолжить, но все же снова рухнул на газон и попросил замену. Главный арбитр встречи никак наказывать Андерсона не стал, хотя Сергей Семак, находившийся рядом с «местом происшествия», очень сильно негодовал по этому поводу.