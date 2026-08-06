Футболист «Зенита» Кондаков попал в больницу после матча с «Балтикой»

18-летний футболист в начале второго тайма получил удар локтем по лицу, после чего не смог продолжить игру.
«Пожелаем Даниилу Кондакову здоровья, его увезли в больницу. Нужно зашивать рану и смотреть, что случилось, насколько серьезное у него повреждение», — приводятся слова Семака в телеграм-канале клуба.
Футбол, Кубок России, Группа C
5.08.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Андрей Талалаев
Голы
Зенит
Кевин Андраде
4′
Составы команд
Зенит
57
Богдан Москвичев
28
Нуралы Алип
81′
25
Кевин Андраде
66
Роман Вега
72′
9
Фелипе Аугусто
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
79′
78
Игорь Дивеев
15
Вячеслав Караваев
79′
31
Густаво Мантуан
21
Александр Ерохин
63′
7
Александр Соболев
61
Даниил Кондаков
54′
4
Юрий Горшков
11
Луис Энрике
63′
20
Педро
Балтика
44
Егор Любаков
68
Михаил Рядно
26
Иван Беликов
42′
10
Илья Петров
24
Лорис Муйоколо
18
Фахд Муфи
70′
22
Мингиян Бевеев
42
Владислав Поспелов
62′
2
Сергей Варатынов
7
Константин Шильцов
70′
73
Максим Петров
40
Дмитрий Никитин
46′
21
Эдуардо Андерсон
77
Эльдар Чивич
62′
14
Стефан Ковач
3
Илья Кирш
46′
91
Брайан Александр Хиль
Статистика
Зенит
Балтика
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
7
2
Угловые
3
11
Фолы
5
7
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти