Ахметзянов — о втором составе «Оренбурга» на «Спартак»: «Для многих эта игра — предел мечтаний»

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Гетеборг
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П2
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Аустрия
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3.35
П2
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X
3.93
П2
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Тун
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Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Аякс
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.00
П2
30.00
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Хапоэль Тель-Авив
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ГКС Катовице
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X
7.00
П2
14.00
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1.85
X
3.60
П2
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Футбол. Лига конференций
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Брага
:
Динамо Мн
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П1
1.11
X
11.00
П2
34.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Валюр
:
Норшелланн
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.50
П2
1.22
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.00
П2
25.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Богемианс Д
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.42
П2
1.38
Футбол. Лига конференций
21:45
Риека
:
Ильвес
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
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Бенфика
:
Хартс
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П1
1.13
X
10.25
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Тре Фиори
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.77
П2
1.33
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Тобол Кс
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.40
П2
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Хайберниан
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Шкендия
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Ахметзянов — о втором составе «Оренбурга» на «Спартак»: «Для многих эта игра — предел мечтаний»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов рассказал, на что рассчитывал, выпуская второй состав на матч первого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:5).

Источник: Sport24

— Итог печальный. Пропускать пять мячей, независимо от того, какой соперник, — это неприятно, это нехорошо. Прокомментировать этот матч можно только извинениями перед нашими болельщиками, которые были на стадионе или смотрели игру с экранов телевизоров. Повторю: то, что было на поле, к сожалению, не похоже на нас. Но в футболе так бывает.

— Выпуская, по сути, второй состав, положив руку на сердце, чего вы ожидали?

— При выходе на стадион «Спартака» висит баннер, и на нем написан лозунг: «Историю пишут смелые». Мы хотели сыграть смело. Мы понимаем, что мы достаточно молодая команда, и для многих эта игра, возможно, — это предел мечтаний. Да, может, им только мог сниться московский «Спартак» и то, что они против него выходят. Но то, что написано на этом баннере, — это дорогие слова, которые нужно ценить. На футбольное поле выходят и пишут историю смелые. Пишут не робкие, не скромные, не добрые, а смелые, — приводятся слова Ахметзянова на сайте клуба.

Спартак
5:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Кубок России, Группа A
5.08.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Ильдар Ахметзянов
Голы
Спартак
Пабло Солари
26′
Манфред Угальде
33′
Манфред Угальде
52′
Наиль Умяров
78′
Павел Полех
84′
Оренбург
Ренат Голыбин
81′
Составы команд
Спартак
1
Илья Помазун
17
Владислав Саусь
33
Виктор Парада
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
63′
40
Иван Сорокин
68
Руслан Литвинов
46′
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
46′
24
Никита Массалыга
4
Александр Джику
79′
82
Даниил Хлусевич
3
Кристофер Ву
73′
62
Павел Полех
Оренбург
88
Максим Рудаков
2
Станислав Поройков
11
Егор Назаренко
27
Ренат Голыбин
26
Эмил Ценов
65
Иван Иващенко
96
Кирилл Дударин
29′
61′
77
Андрей Касаджиков
21
Бенджамин Бош
64′
8
Дамиан Пуэбла
77′
9
Максим Савельев
43′
59
Максим Сыщенко
38
Артем Касимов
43′
19
Алешандре Жезус
18
Дмитрий Васильев
61′
78
Руслан Куль
75′
Статистика
Спартак
Оренбург
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
8
3
Угловые
13
4
Фолы
6
17
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия, Новоалтайск)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти