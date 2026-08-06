Ахметзянов — о втором составе «Оренбурга» на «Спартак»: «Для многих эта игра — предел мечтаний»

— Итог печальный. Пропускать пять мячей, независимо от того, какой соперник, — это неприятно, это нехорошо. Прокомментировать этот матч можно только извинениями перед нашими болельщиками, которые были на стадионе или смотрели игру с экранов телевизоров. Повторю: то, что было на поле, к сожалению, не похоже на нас. Но в футболе так бывает.
— Выпуская, по сути, второй состав, положив руку на сердце, чего вы ожидали?
— При выходе на стадион «Спартака» висит баннер, и на нем написан лозунг: «Историю пишут смелые». Мы хотели сыграть смело. Мы понимаем, что мы достаточно молодая команда, и для многих эта игра, возможно, — это предел мечтаний. Да, может, им только мог сниться московский «Спартак» и то, что они против него выходят. Но то, что написано на этом баннере, — это дорогие слова, которые нужно ценить. На футбольное поле выходят и пишут историю смелые. Пишут не робкие, не скромные, не добрые, а смелые, — приводятся слова Ахметзянова на сайте клуба.
Хуан Карлос Карседо
Ильдар Ахметзянов
Пабло Солари
26′
Манфред Угальде
33′
Манфред Угальде
52′
Наиль Умяров
78′
Павел Полех
84′
Ренат Голыбин
81′
1
Илья Помазун
17
Владислав Саусь
33
Виктор Парада
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
63′
40
Иван Сорокин
68
Руслан Литвинов
46′
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
46′
24
Никита Массалыга
4
Александр Джику
79′
82
Даниил Хлусевич
3
Кристофер Ву
73′
62
Павел Полех
88
Максим Рудаков
2
Станислав Поройков
11
Егор Назаренко
27
Ренат Голыбин
26
Эмил Ценов
65
Иван Иващенко
96
Кирилл Дударин
29′
61′
77
Андрей Касаджиков
21
Бенджамин Бош
64′
8
Дамиан Пуэбла
77′
9
Максим Савельев
43′
59
Максим Сыщенко
38
Артем Касимов
43′
19
Алешандре Жезус
18
Дмитрий Васильев
61′
78
Руслан Куль
75′
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия, Новоалтайск)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти