Ахметзянов — о втором составе «Оренбурга» на «Спартак»: «Для многих эта игра — предел мечтаний»

— При выходе на стадион «Спартака» висит баннер, и на нем написан лозунг: «Историю пишут смелые». Мы хотели сыграть смело. Мы понимаем, что мы достаточно молодая команда, и для многих эта игра, возможно, — это предел мечтаний. Да, может, им только мог сниться московский «Спартак» и то, что они против него выходят. Но то, что написано на этом баннере, — это дорогие слова, которые нужно ценить. На футбольное поле выходят и пишут историю смелые. Пишут не робкие, не скромные, не добрые, а смелые, — приводятся слова Ахметзянова на сайте клуба.