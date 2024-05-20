Футбольный клуб «Волгарь» покинул Первую лигу

В понедельник команда на выезде со счетом 0:1 уступила саратовскому «Соколу». За тур до конца чемпионата «Волгарь» идет на 17-м месте с 31 очком. Астраханцы лишились математических шансов обойти идущий на 15-м месте новороссийский «Черноморец». По итогам сезона Первую лигу покинут команды, которые заняли 18-е, 17-е и 16-е места, они будут выступать в Леон — Второй лиге дивизиона А группы «Золото».