Футбольный клуб «Волгарь» покинул Первую лигу
ТАСС, 20 мая. Астраханский футбольный клуб «Волгарь» лишился шансов на сохранение прописки в Мелбет — Первой лиге на следующий сезон.
ТАСС, 20 мая. Астраханский футбольный клуб «Волгарь» лишился шансов на сохранение прописки в Мелбет — Первой лиге на следующий сезон.
В понедельник команда на выезде со счетом 0:1 уступила саратовскому «Соколу». За тур до конца чемпионата «Волгарь» идет на 17-м месте с 31 очком. Астраханцы лишились математических шансов обойти идущий на 15-м месте новороссийский «Черноморец». По итогам сезона Первую лигу покинут команды, которые заняли 18-е, 17-е и 16-е места, они будут выступать в Леон — Второй лиге дивизиона А группы «Золото».
Первой командой, лишившейся шансов на сохранение в Первой лиге, стала краснодарская «Кубань», занимающая после 33 туров последнее, 18-е место с 23 очками. На 16-м месте идет «Ленинградец» из Ленинградской области, за тур до конца розыгрыша команда набрала 34 очка и еще не потеряла шансы на сохранение места в Первой лиге.