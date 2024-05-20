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20:13 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Волгарь» покинул Первую лигу

ТАСС, 20 мая. Астраханский футбольный клуб «Волгарь» лишился шансов на сохранение прописки в Мелбет — Первой лиге на следующий сезон.

Сокол
ВолгарьПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В понедельник команда на выезде со счетом 0:1 уступила саратовскому «Соколу». За тур до конца чемпионата «Волгарь» идет на 17-м месте с 31 очком. Астраханцы лишились математических шансов обойти идущий на 15-м месте новороссийский «Черноморец». По итогам сезона Первую лигу покинут команды, которые заняли 18-е, 17-е и 16-е места, они будут выступать в Леон — Второй лиге дивизиона А группы «Золото».

Первой командой, лишившейся шансов на сохранение в Первой лиге, стала краснодарская «Кубань», занимающая после 33 туров последнее, 18-е место с 23 очками. На 16-м месте идет «Ленинградец» из Ленинградской области, за тур до конца розыгрыша команда набрала 34 очка и еще не потеряла шансы на сохранение места в Первой лиге.

Сокол
1:0
Первый тайм: 0:0
Волгарь
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