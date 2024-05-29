«Акрон» в случае выхода в РПЛ будет играть на арене в Самаре
Команда проводила матчи в Первой лиге на стадионе «Кристалл» вместимостью 3 000 человек.
Команда проводила матчи в Первой лиге на стадионе «Кристалл» вместимостью 3 000 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Тольяттинский «Акрон» в случае выхода в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам стыковых матчей с екатеринбургским «Уралом» будет проводить домашние матчи на «Солидарность Самара Арене», которая является домашним стадионом самарских «Крыльев Советов». Об этом журналистам сообщил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
В среду «Акрон» на выезде обыграл «Урал» со счетом 2:0 в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2024/25. Ответная игра пройдет 1 июня в Жигулевске. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Кристалл», который вмещает 3 000 человек.
«Мы хорошо контролировали мяч, создавали довольно-таки много подходов к воротам соперника, были моменты, — сказал Тедеев. — А во втором тайме, мы ожидали, что команда соперников будет играть вертикально. Мы понимали, что не будет возможности высоко прессинговать».
На вопрос о том, где команда будет проводить домашние матчи в случае выхода в РПЛ, он ответил: «Сыграем на “Самара Арене”.
Стадион в Самаре был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вместимость составляет 45 000 человек.
«Акрон» по итогам сезона-2023/24 завершил чемпионат на третьем месте таблицы Мелбет — Первой лиги, «Урал» занял 14-ю строчку в РПЛ.