Новый Галицкий рвется в РПЛ: что нужно знать об «Акроне» и его хозяине | Источник: Sport24

В первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ произошла мини-сенсация. Тольяттинский «Акрон» обыграл «Урал» со счетом 2:0 и максимально приблизился к повышению в классе. Голы Неманьи Анджелковича и Кирилла Данилина могут помочь команде выйти в премьер-лигу, а ее владельцу Павлу Морозову — исполнить мечту. Ведь об элитном дивизионе он думал очень давно.

Но кто такой Павел Морозов? И как вообще на футбольной карте появился «Акрон»?

Юрист с предпринимательской жилкой

Согласно официальной биографии, Морозов родился в 1978 году в поселке Новосемейкино Куйбышевской (ныне Самарской) области. После окончания школы он перебрался в Самару и получил юридическое образование. Но о карьере правоведа Морозов не думал — его интересовал бизнес.

Еще в годы учебы он подрабатывал продавцом автозапчастей и пробовал себя в предпринимательстве. В 2000 году Павел Анатольевич вместе с партнерами создал компанию «Акрон плюс», которая занималась сбором черного и цветного металла. Позже она стала основой холдинга «Акрон».

Вчерашний студент-юрист оказался с хорошей предпринимательской жилкой. Его компания приобретала старые заводы по переработке металла, модернизировала их и перезапускала производство. За короткое время «Акрон» вышел в общероссийские лидеры в своем сегменте. В 2007 году Морозов объединил активы в холдинг, главой которого является до сих пор.

По официальным данным, «Акрон Холдинг» включает в себя 21 предприятие, более сотни складов и собственный автопарк на 900 единиц техники. В нем работают более 14 тысяч человек. Холдинг присутствует в 22 регионах России, а его штаб-квартира базируется в Тольятти.

По некоторым данным, стоимость совокупных активов «Акрона» составляет 6,6 млрд рублей. Интересно, что владелец холдинга Морозов не может похвастать кошельком — его нет даже в сотне богатейших людей России.

«Лада» испугалась конкуренции

В 2011 году Павел Морозов занялся благотворительностью. Бизнесмен создал детский футбольный клуб «Акрон» и построил небольшой стадион в родном поселке Новосемейкино. Также он открыл фонд «Полина», который призван помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Название не случайно: Полина — дочь Морозова.

Спустя четыре года «металлический магнат» решил пойти во взрослый футбол и создал «Акрон» с базой в Жигулевске — небольшом городе в Самарской области. В 2018-м команда дебютировала в зоне «Приволжье» третьей лиги и с ходу стала бронзовым призером. Этот успех послужил толчком для заявки клуба во второй дивизион.

Правда, с повышением в классе возникли проблемы. Дело в том, что Тольятти уже был представлен в профессиональном футболе «Ладой». Ее руководство, по данным самарских СМИ, не хотело видеть частный клуб Морозова во второй лиге, боясь конкуренции. Вражда «Лады» и «Акрона» завершилась в пользу последнего — за него вступились региональные власти. В итоге клуб-новодел в первом же сезоне выиграл зону «Урал-Приволжье» и поднялся в ФНЛ.

Выбили троих грандов из Кубка России

В 2020 году «Акрон» стал участником первой лиги. Дебют у команды получился неудачным — она заняла 17-е место и должна была вылететь по спортивному принципу, но осталась из-за ликвидации «Тамбова». В последующих двух сезонах тольяттинцы стабильно становились девятыми. Нынешний оказался самым лучшим: третье место в первой лиге и участие в стыковых матчах.

Но были еще успехи в Кубке России. Весной 2023 года «Акрон» сотворил мощную сенсацию, выбив из турнира сразу троих грандов — «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Разгоряченных тольяттинцев смог остановить только «Краснодар». «Акрон» вошел в четверку лучших команд Кубка и громко заявил о себе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-31300638&hd=2&id=456241464&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Название родилось спонтанно

Павел Морозов признавался, что мечтает о премьер-лиге с того момента, как «Акрон» дебютировал в ФНЛ. «У нас есть задача побеждать в каждом матче. Не могу сказать команде, что есть четыре года на раскачку, а на пятый будем выходить в премьер-лигу. Я амбициозный человек», — отмечал бизнесмен в интервью «Спорт-Экспрессу».

В своей работе создатель «Акрона» ориентируется на другие частные футбольные проекты — австрийский «Ред Булл Зальцбург» и «Краснодар» Сергея Галицкого. Морозов не боится экспериментировать и приглашать в клуб европейских специалистов. Правда, иногда обжигается на этом — например, спортивный директор из Шотландии Крис Докерти сбежал сразу после начала СВО. Но от своих намерений бизнесмен отказываться не намерен.

«Акрон» опирается на тех футболистов, которые родились, выросли или когда-либо играли в Самарской области. Чтобы наладить приток молодежи, клуб вложился в Академию имени Коноплева, которая долгое время имела проблемы с деньгами. Павел Морозов инвестировал в новый актив 500 млн рублей.

Если «Акрон» выйдет в премьер-лигу, то будет играть домашние матчи в Самаре, где есть арена ЧМ-2018. Стадион в Тольятти требует реконструкции, которая должна начаться в ближайшее время. Морозов планировал построить новую 15-тысячную арену, но непростые геополитические времена вынудили его отказаться от этой идеи.

Главный вопрос — почему «Акрон»? Ответа на этот вопрос нет. «Когда создавалось наше первое юридическое лицо, мы с партнерами собрались и стали придумывать какое-то название. У кого-то родилось слово “Акрон”. С тех пор так и называемся. Спустя много лет стали появляться какие-то красивые истории — есть, мол, такой промышленный город в Соединенных Штатах. Но правда в том, что это название родилось спонтанно», — отмечал Павел Морозов.