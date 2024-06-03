Футбольный клуб «Уфа» вышел в Первую лигу

После этой победы уфимский клуб завоевал право на участие в Мелбет — Первой лиге в сезоне-2024/25. В турнирной таблице «Уфа» занимает первое место, набрав 32 очка. Вторым с 27 очками идет «Новосибирск», третьей — «Чайка» из Ростовской области, имеющая в активе 25 очков. Повышение в классе могут заработать команды, которые финишируют на первых двух строчках турнира. Команда, которая займет третье место, должна будет сыграть за право выступить в Первой лиге с «Краснодаром-2», который стал первым по итогам осеннего турнира.