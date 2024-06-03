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21:31 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Уфа» вышел в Первую лигу

ТАСС, 3 июня. Футболисты «Уфы» со счетом 4:0 обыграли «Краснодар-2» в выездном матче группы «Золото» дивизиона A Леон — Второй лиги.

УфаПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

После этой победы уфимский клуб завоевал право на участие в Мелбет — Первой лиге в сезоне-2024/25. В турнирной таблице «Уфа» занимает первое место, набрав 32 очка. Вторым с 27 очками идет «Новосибирск», третьей — «Чайка» из Ростовской области, имеющая в активе 25 очков. Повышение в классе могут заработать команды, которые финишируют на первых двух строчках турнира. Команда, которая займет третье место, должна будет сыграть за право выступить в Первой лиге с «Краснодаром-2», который стал первым по итогам осеннего турнира.

24 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал «Уфе» в выдаче лицензии на участие в турнире в связи с невыполнением обязательных критериев. 3 июня РФС отклонил апелляцию клуба, у команды есть возможность предоставить комиссии дополнительный пакет документации или подать апелляционную жалобу на принятое решение до 10 июня.

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