Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию на участие в Первой лиге
Ранее команда завоевала право участвовать в Первой лиге в следующем сезоне.
Ранее команда завоевала право участвовать в Первой лиге в следующем сезоне.
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. «Уфа» получила лицензию Российского футбольного союза (РФС) и сможет выступать в Мелбет — Первой лиге в сезоне-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
3 июня футболисты «Уфы» со счетом 4:0 обыграли «Краснодар-2» в выездном матче группы «Золото» дивизиона А Леон — Второй лиги и завоевали право на участие в Первой лиге в следующем сезоне.
24 мая РФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии на участие в турнире в связи с невыполнением обязательных критериев. 3 июня РФС отклонил апелляцию клуба, до 10 июня «Уфа» успела подать апелляционную жалобу на принятое решение, жалоба была удовлетворена по итогам заседания комитета по лицензированию РФС.
В турнирной таблице «Уфа» занимает первое место, набрав 32 очка. Второй с 28 очками идет «Чайка» из Ростовской области, третьим — «Новосибирск», имеющий в активе 27 очков. Повышение в классе могут заработать команды, которые финишируют на первых двух строчках турнира. Команда, которая займет третье место, должна будет сыграть за право выступить в Первой лиге с «Краснодаром-2», который стал первым по итогам осеннего турнира.