Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию на участие в Первой лиге

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. «Уфа» получила лицензию Российского футбольного союза (РФС) и сможет выступать в Мелбет — Первой лиге в сезоне-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

3 июня футболисты «Уфы» со счетом 4:0 обыграли «Краснодар-2» в выездном матче группы «Золото» дивизиона А Леон — Второй лиги и завоевали право на участие в Первой лиге в следующем сезоне.

24 мая РФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии на участие в турнире в связи с невыполнением обязательных критериев. 3 июня РФС отклонил апелляцию клуба, до 10 июня «Уфа» успела подать апелляционную жалобу на принятое решение, жалоба была удовлетворена по итогам заседания комитета по лицензированию РФС.