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15:09 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию на участие в Первой лиге

Ранее команда завоевала право участвовать в Первой лиге в следующем сезоне.

УфаПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. «Уфа» получила лицензию Российского футбольного союза (РФС) и сможет выступать в Мелбет — Первой лиге в сезоне-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

3 июня футболисты «Уфы» со счетом 4:0 обыграли «Краснодар-2» в выездном матче группы «Золото» дивизиона А Леон — Второй лиги и завоевали право на участие в Первой лиге в следующем сезоне.

24 мая РФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии на участие в турнире в связи с невыполнением обязательных критериев. 3 июня РФС отклонил апелляцию клуба, до 10 июня «Уфа» успела подать апелляционную жалобу на принятое решение, жалоба была удовлетворена по итогам заседания комитета по лицензированию РФС.

В турнирной таблице «Уфа» занимает первое место, набрав 32 очка. Второй с 28 очками идет «Чайка» из Ростовской области, третьим — «Новосибирск», имеющий в активе 27 очков. Повышение в классе могут заработать команды, которые финишируют на первых двух строчках турнира. Команда, которая займет третье место, должна будет сыграть за право выступить в Первой лиге с «Краснодаром-2», который стал первым по итогам осеннего турнира.

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