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15:21 (мск), источник: ТАСС

Лучший бомбардир в истории «Акрона» Понсе покинет тольяттинский клуб

Трудовое соглашение нападающего с клубом истечет в конце июня и не будет продлено.

Акрон
Источник: ФК "Акрон"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Акрон» венесуэлец Андрес Понсе покинет команду по завершении контракта. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Трудовое соглашение нападающего с клубом Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) истечет в конце июня и не будет продлено.

«Хотел бы поблагодарить “Акрон” за возможность пережить эти замечательные полтора года. Вместе мы достигли великой цели — выхода в РПЛ. Также хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, технический персонал, спортивного директора, владельца клуба. С болельщиками, которые всегда поддерживали нас и при не очень хороших результатах и, конечно, в хорошие моменты, мы были вместе как семья. Благодарю всех вас и надеюсь, что “Акрон” сможет достичь всех целей в ближайшие годы», — приводит комментарий Понсе пресс-служба.

В сезоне-2023/24 нападающий провел за клуб 33 матча в Мелбет — Первой лиге, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Всего венесуэлец в 57 встречах во всех турнирах забил за команду 17 голов, являясь лучшим бомбардиром в истории клуба.

Понсе 27 лет, за тольяттинский клуб он выступал с 2023 года. До этого футболист играл за датский «Вайле», российские «Ахмат», «Ротор» и «Анжи», швейцарский клуб «Лугано», а также за итальянские «Сампдорию», «Феральписало» и «Ливорно». За сборную Венесуэлы нападающий провел восемь матчей, в которых забил один гол.

Прошедший сезон «Акрон» закончил на третьем месте в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, набрав 59 очков. В РПЛ тольяттинский клуб вышел через стыковые матчи, в которых по сумме двух встреч обыграл екатеринбургский «Урал».

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