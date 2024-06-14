Лучший бомбардир в истории «Акрона» Понсе покинет тольяттинский клуб

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Акрон» венесуэлец Андрес Понсе покинет команду по завершении контракта. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Трудовое соглашение нападающего с клубом Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) истечет в конце июня и не будет продлено.

«Хотел бы поблагодарить “Акрон” за возможность пережить эти замечательные полтора года. Вместе мы достигли великой цели — выхода в РПЛ. Также хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, технический персонал, спортивного директора, владельца клуба. С болельщиками, которые всегда поддерживали нас и при не очень хороших результатах и, конечно, в хорошие моменты, мы были вместе как семья. Благодарю всех вас и надеюсь, что “Акрон” сможет достичь всех целей в ближайшие годы», — приводит комментарий Понсе пресс-служба.

В сезоне-2023/24 нападающий провел за клуб 33 матча в Мелбет — Первой лиге, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Всего венесуэлец в 57 встречах во всех турнирах забил за команду 17 голов, являясь лучшим бомбардиром в истории клуба.

Понсе 27 лет, за тольяттинский клуб он выступал с 2023 года. До этого футболист играл за датский «Вайле», российские «Ахмат», «Ротор» и «Анжи», швейцарский клуб «Лугано», а также за итальянские «Сампдорию», «Феральписало» и «Ливорно». За сборную Венесуэлы нападающий провел восемь матчей, в которых забил один гол.