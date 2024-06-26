«Пари НН» проиграл «Енисею» в контрольном матче со счётом 0:4

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ. «Енисей» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.