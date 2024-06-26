Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Словакия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Украина
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Чехия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Грузия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Дания
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Англия
Словения
Все события
17:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» проиграл «Енисею» в контрольном матче со счётом 0:4

В контрольном матче встречались «Пари Нижний Новгород» и красноярский «Енисей».

Пари Нижний Новгород
Енисей
Источник: Reuters

Команды играли на поле базы нижегородцев. Матч прошёл в закрытом режиме. «Енисей» одержал победу со счётом 4:0.

К 24-й минуте дубль оформил полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. На 28-й минуте отличился нападающий Максим Савельев. Через 12 минут четвёртый мяч «Енисея» забил полузащитник Андреа Чуканов.

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ. «Енисей» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Пельмень из России и секс-символ ММА. Во что Дана превращает Лигу пощёчин
Hоссийский пловец рвётся на Олимпиаду-2024!
Сербия — это боль. Так проводить решающий матч на Евро — позор
Павел Дацюк введён в Зал славы хоккея!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь