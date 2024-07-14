«Енисей» выиграл у «КАМАЗа»

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Красноярский «Енисей» обыграл дома «КАМАЗ» из Набережных Челнов в матче первого тура Первой лиги по футболу.

Встреча, которая в воскресенье прошла в Красноярске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Ян Цесь (62-я минута) и Александр Ломакин (71). У «КАМАЗа» отличился Павел Горелов (90+1).