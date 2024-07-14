«Енисей» выиграл у «КАМАЗа»
«Енисей» обыграл дома «КАМАЗ» в матче Первой лиги.
Енисей
КАМАЗПервая лига: таблица и календарь
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Красноярский «Енисей» обыграл дома «КАМАЗ» из Набережных Челнов в матче первого тура Первой лиги по футболу.
Встреча, которая в воскресенье прошла в Красноярске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Ян Цесь (62-я минута) и Александр Ломакин (71). У «КАМАЗа» отличился Павел Горелов (90+1).
Во втором туре «Енисей» поедет в гости к саратовскому «Соколу», а «КАМАЗ» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 20 июля.