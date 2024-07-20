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21:15 (мск), источник: Sport24

Тульский «Арсенал» обыграл КАМАЗ, одержав вторую победу в Первой лиге

Тульский «Арсенал» на своем стадионе обыграл челнинский КАМАЗ в матче 2-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.

Арсенал
КАМАЗПервая лига: таблица и календарь
Тульский «Арсенал» обыграл КАМАЗ, одержав вторую победу в Первой лиге | Источник: Sport24

Оружейники сумели забить победный гол за 15 минут до финального свистка — ударом со штрафного отличился защитник Кирилл Большаков. В итоге 1:0 — вторая победа подряд команды Александра Сторожука.

В следующем туре Первой лиги «Арсенал» сыграет на выезде против «Ротора» (29 июля), а КАМАЗ отправится в гости к «Соколу» (27 июля).

Арсенал
1:0
Первый тайм: 0:0
КАМАЗ
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