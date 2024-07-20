Тульский «Арсенал» обыграл КАМАЗ, одержав вторую победу в Первой лиге

Оружейники сумели забить победный гол за 15 минут до финального свистка — ударом со штрафного отличился защитник Кирилл Большаков. В итоге 1:0 — вторая победа подряд команды Александра Сторожука.

В следующем туре Первой лиги «Арсенал» сыграет на выезде против «Ротора» (29 июля), а КАМАЗ отправится в гости к «Соколу» (27 июля).