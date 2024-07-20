Тульский «Арсенал» обыграл КАМАЗ, одержав вторую победу в Первой лиге
Тульский «Арсенал» на своем стадионе обыграл челнинский КАМАЗ в матче 2-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
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Тульский «Арсенал» на своем стадионе обыграл челнинский КАМАЗ в матче 2-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
Оружейники сумели забить победный гол за 15 минут до финального свистка — ударом со штрафного отличился защитник Кирилл Большаков. В итоге 1:0 — вторая победа подряд команды Александра Сторожука.
В следующем туре Первой лиги «Арсенал» сыграет на выезде против «Ротора» (29 июля), а КАМАЗ отправится в гости к «Соколу» (27 июля).