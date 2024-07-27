«Балтика» трижды подряд сыграла вничью в Первой лиге после вылета из РПЛ
«Балтика» сыграла вничью с «Уфой» в матче 3-го тура Мелбет — Первой лиги.
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«Балтика» сыграла вничью с «Уфой» в матче 3-го тура Мелбет — Первой лиги.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составах команд по голу забили Артем Гуренко и Сергей Пряхин.
«Балтика» на старте сезона в третий раз подряд сыграла вничью, а «Уфа» свела к ничьей второй матч в первых трех турах.
В прошлом сезоне «Балтика» выступала в РПЛ и заняла 15-е место.