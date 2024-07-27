«Балтика» трижды подряд сыграла вничью в Первой лиге после вылета из РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составах команд по голу забили Артем Гуренко и Сергей Пряхин.

«Балтика» на старте сезона в третий раз подряд сыграла вничью, а «Уфа» свела к ничьей второй матч в первых трех турах.