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02:58 (мск), источник: Sport24

«Балтика» трижды подряд сыграла вничью в Первой лиге после вылета из РПЛ

«Балтика» сыграла вничью с «Уфой» в матче 3-го тура Мелбет — Первой лиги.

Балтика
УфаПервая лига: таблица и календарь
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Встреча завершилась со счетом 1:1. В составах команд по голу забили Артем Гуренко и Сергей Пряхин.

«Балтика» на старте сезона в третий раз подряд сыграла вничью, а «Уфа» свела к ничьей второй матч в первых трех турах.

В прошлом сезоне «Балтика» выступала в РПЛ и заняла 15-е место.

Балтика
1:1
Первый тайм: 0:1
Уфа
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