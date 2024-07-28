«Сочи» проиграл «СКА-Хабаровск» и опустился в зону вылета Первой лиги | Источник: Getty Images

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 2:1 в пользу хабаровской команды.

В конце первого тайма счет открыл Георгий Гонгадзе, а на 81-й минуте отличился Камран Алиев. Единственный мяч хозяева забили в компенсированное время, когда точным ударом отметился Олег Кожемякин.