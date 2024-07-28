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28 июля, источник: Sport24

«Сочи» проиграл «СКА-Хабаровск» и опустился в зону вылета Первой лиги

В матче 3-го тура Мелбет — Первой лиги «Сочи» дома потерпел поражение от «СКА-Хабаровск».

Сочи
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«Сочи» проиграл «СКА-Хабаровск» и опустился в зону вылета Первой лиги | Источник: Getty Images

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 2:1 в пользу хабаровской команды.

В конце первого тайма счет открыл Георгий Гонгадзе, а на 81-й минуте отличился Камран Алиев. Единственный мяч хозяева забили в компенсированное время, когда точным ударом отметился Олег Кожемякин.

«Сочи» под руководством Роберта Морено набрал всего 1 очко в трех стартовых турах и располагается в зоне вылета, на 16-й строчке. «СКА-Хабаровск», начавший чемпионат с двух поражений, одержал первую победу.

Сочи
1:2
Первый тайм: 0:1
СКА-Хабаровск
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