«Сочи» проиграл «СКА-Хабаровск» и опустился в зону вылета Первой лиги
В матче 3-го тура Мелбет — Первой лиги «Сочи» дома потерпел поражение от «СКА-Хабаровск».
Сочи
СКА-ХабаровскПервая лига: таблица и календарь
В матче 3-го тура Мелбет — Первой лиги «Сочи» дома потерпел поражение от «СКА-Хабаровск».
Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 2:1 в пользу хабаровской команды.
В конце первого тайма счет открыл Георгий Гонгадзе, а на 81-й минуте отличился Камран Алиев. Единственный мяч хозяева забили в компенсированное время, когда точным ударом отметился Олег Кожемякин.
«Сочи» под руководством Роберта Морено набрал всего 1 очко в трех стартовых турах и располагается в зоне вылета, на 16-й строчке. «СКА-Хабаровск», начавший чемпионат с двух поражений, одержал первую победу.