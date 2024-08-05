«Арсенал» в компенсированное время вырвал победу у «Енисея»
В Туле завершился матч 4-го тура Первой лиги. «Арсенал» принимал «Енисей» и победил (2:1). Хозяева вырвали победу в компенсированное время.
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В Туле завершился матч 4-го тура Первой лиги. «Арсенал» принимал «Енисей» и победил (2:1). Хозяева вырвали победу в компенсированное время.
Два гола команды забили в первом тайме. На 7-й минуте отличился Тимофей Шипунов, а на 22-й минуте Данил Липовой сравнял счет. Победу «Арсеналу» принес Ала Цараев, отличившийся на 96-й минуте.
«Арсенал» победную серию до четырех матчей и с 12 очками лидирует в чемпионате. На счету «Енисея» 3 очка и 13-я позиция.