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21:24 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» в компенсированное время вырвал победу у «Енисея»

В Туле завершился матч 4-го тура Первой лиги. «Арсенал» принимал «Енисей» и победил (2:1). Хозяева вырвали победу в компенсированное время.

Арсенал
ЕнисейПервая лига: таблица и календарь
«Арсенал» в компенсированное время вырвал победу у «Енисея» | Источник: Соцсети

Два гола команды забили в первом тайме. На 7-й минуте отличился Тимофей Шипунов, а на 22-й минуте Данил Липовой сравнял счет. Победу «Арсеналу» принес Ала Цараев, отличившийся на 96-й минуте.

«Арсенал» победную серию до четырех матчей и с 12 очками лидирует в чемпионате. На счету «Енисея» 3 очка и 13-я позиция.

Арсенал
2:1
Первый тайм: 1:1
Енисей
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