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«Сочи» вырвал победу в матче Первой лиги с «Уфой» со счетом 4:3

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над «Уфой» в матче седьмого тура Первой лиги.

Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. У хозяев мячи забили Мигран Агеян (35-я минута), Владислав Адаев (39) и Владислав Ложкин (45). В составе победителей дубль оформил Мартин Крамарич (86, 90+5), также отличились Владимир Писарский (4) и Олег Кожемякин (63).

Для Писарского, который перешел в «Сочи» из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды, этот гол стал первым с 25 ноября 2023 года.

«Сочи», набрав 10 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Уфа» с 6 баллами располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Сочи» 1 сентября примет «Тюмень», а «Уфа» днем ранее дома сыграет с московским «Торпедо».

Уфа
3:4
Первый тайм: 3:1
Сочи
Футбол, Первая лига, Тур 7
25.08.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Роберт Морено
Голы
Уфа
Мигран Агеян
35′
Владислав Адаев
39′
Владислав Ложкин
45′
Сочи
Владимир Писарский
4′
Олег Кожемякин
63′
Мартин Крамарич
86′
Мартин Крамарич
90+4′
Составы команд
Уфа
1
Олег Баклов
5
Денис Кутин
18
Артем Гуренко
27
Андрей Анисимов
38
Глеб Захаров
62
Вадим Карпов
97
Роман Пасевич
9
Владислав Адаев
77′
8
Шамиль Исаев
21
Никита Мацхарашвили
77′
22
Алихан Шаваев
11
Владислав Ложкин
82′
72
Камиль Муллин
88
Мигран Агеян
90′
93
Виктор Гараев
Сочи
16
Никита Карабашев
22
Олег Кожемякин
17
Артем Макарчук
21
Игнасио Сааведра
7
Владимир Писарский
10
Мартин Крамарич
90+2′
29
Кирилл Никитин
4
Вячеслав Литвинов
46′
15
Кирилл Суслов
28
Руслан Магаль
46′
23
Сауль Гуарирапа
14
Кирилл Кравцов
81′
88
Анатолий Макаров
89
Владислав Лазарев
46′
59
Руслан Барт
82′
18
Никита Бурмистров
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти