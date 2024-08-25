«Сочи» вырвал победу в матче Первой лиги с «Уфой» со счетом 4:3

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. У хозяев мячи забили Мигран Агеян (35-я минута), Владислав Адаев (39) и Владислав Ложкин (45). В составе победителей дубль оформил Мартин Крамарич (86, 90+5), также отличились Владимир Писарский (4) и Олег Кожемякин (63).
Для Писарского, который перешел в «Сочи» из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды, этот гол стал первым с 25 ноября 2023 года.
«Сочи», набрав 10 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Уфа» с 6 баллами располагается на 15-й строчке.
В следующем туре «Сочи» 1 сентября примет «Тюмень», а «Уфа» днем ранее дома сыграет с московским «Торпедо».