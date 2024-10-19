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«Сочи» обыграл «Родину» в матче 15-го тура Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и «Родина».

Источник: https://vk.com/pfcsochi

Команды играли в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В составе южан автором единственного гола стал Мартин Крамарич. Он отличился на 39-й минуте встречи. Москвичи не смогли распечатать ворота соперника.

На данный момент сочинцы имеют на своём счету 24 очка. Южане занимают четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается московского клуба, то он за 15 матчей заработал 19 очков. «Родина» пребывает на девятом месте в таблице.

Сочи
1:0
Первый тайм: 1:0
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 15
19.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Роберт Морено
Филипп Соколинский
Голы
Сочи
Мартин Крамарич
39′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
15
Кирилл Суслов
22
Олег Кожемякин
14
Кирилл Кравцов
17
Артем Макарчук
21
Игнасио Сааведра
27
Кирилл Заика
74′
5
Павел Маслов
7
Владимир Писарский
83′
9
Артур Шушеначев
10
Мартин Крамарич
77′
84′
4
Вячеслав Литвинов
11
Павел Мелешин
74′
88
Анатолий Макаров
59
Руслан Барт
65′
28
Руслан Магаль
Родина
31
Ринат Шакеров
15
Хетаг Кочиев
38
Леон Мусаев
89
Руслан Мальцев
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
33
Алан Агаев
4′
84′
68
Михаил Рядно
88
Артем Сокол
67′
19
Мамаду Кане
7
Александр Юшин
76′
28
Матвей Бурлаков
72
Астемир Гордюшенко
67′
11
Святослав Кожедуб
9
Амур Калмыков
84′
30
Максим Данилин
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сочи
Родина
Первая лига: таблица и календарь