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Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Чайку» в матче Первой лиги

Сегодня, 21 октября, завершился матч 15-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Чайка» Песчанокопское и тульский «Арсенал».

Источник: ФК "Чайка"

Игра проходила на стадионе «имени Ивана Чайки» в городе Песчанокопское. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт встречи — 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Владислав Руденко и Данила Янов. Гости ответили точными ударами Максима Турищева, который оформил дубль.

Таким образом, на счету туляков 27 очков. Они занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается «Чайки», то она с 19 очками идёт 11-й.

Чайка
2:2
Первый тайм: 1:1
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 15
21.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Евгений Калешин
Александр Сторожук
Голы
Чайка
Владислав Руденко
18′
Данила Янов
61′
Арсенал
Максим Турищев
20′
Максим Турищев
79′
Составы команд
Чайка
73
Михаил Штепа
2
Данил Пелих
4
Камиль Ибрагимов
23
Матвей Ужгин
44
Никита Кармаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
7
Александр Хохлачев
99
Андрей Евдокимов
74′
63
Александр Нестеров
13
Данила Янов
89′
8
Ярослав Арбузов
90
Никита Маляров
88′
78
Даниил Черняков
19
Владислав Руденко
53′
89′
17
Муслим Бамматгереев
Арсенал
36
Михаил Левашов
25
Захар Волков
44
Алексей Бердников
64
Давид Семенчук
82′
8
Артем Попов
68′
13
Максим Кайнов
22
Алан Цараев
78
Данил Липовой
9
Максим Турищев
60′
5
Никита Раздорских
66′
14
Малик Одейинка
11
Сергей Ткачев
59′
10
Ишхан Гелоян
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Чайка
Арсенал
Первая лига: таблица и календарь