«Арсенал» не смог обыграть аутсайдера «Шинник», «Тюмень» разгромила «Енисей» в Первой лиге

Игра завершилась со счетом 4:1. В составе тюменцев дублем отметился Максим Храмцов. Еще по разу забили Денис Ткачук и Ислам Мокаев. За красноярцев отличился Денис Тихонов.

«Тюмень» набрала 9 очков, но продолжает идти последней. «Енисей» имеет 20 очков в активе и располагается на 10-й строчке.