Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Арсенал» не смог обыграть аутсайдера «Шинник», «Тюмень» разгромила «Енисей» в Первой лиге

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Шинником» в матче 16-го тура Первой лиги.

Источник: ФК "Балтика"

Хозяева открыли счет на 30-й минуте усилиями Максима Турищева. Гости отыгрались за 2 минуты до конца основного времени матча благодаря автоголу Артема Попова. Итог — 1:1.

Тульская команда набрала 30 очков и возглавила турнирную таблицу, обойдя на 1 очко «Торпедо», которое в воскресенье сыграет в гостях против «Родины». «Шинник» с 14 очками остался на 16-м месте.

В другой встрече «Тюмень» дома разгромила «Енисей».

Игра завершилась со счетом 4:1. В составе тюменцев дублем отметился Максим Храмцов. Еще по разу забили Денис Ткачук и Ислам Мокаев. За красноярцев отличился Денис Тихонов.
«Тюмень» набрала 9 очков, но продолжает идти последней. «Енисей» имеет 20 очков в активе и располагается на 10-й строчке.

Тюмень
4:1
Первый тайм: 2:1
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 16
26.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Геолог
Главные тренеры
Игорь Меньщиков
Андрей Тихонов
Голы
Тюмень
Максим Храмцов
11′
Максим Храмцов
23′
Денис Ткачук
82′
Ислам Мокаев
87′
Енисей
Денис Тихонов
38′
Составы команд
Тюмень
97
Евгений Гошев
2
Никита Калугин
34
Максим Храмцов
25′
72
Александр Бем
4
Данил Кленкин
13
Михаил Петров
32
Артем Кулишев
81′
36
Артем Воропаев
70
Андрей Марьянов
63′
31
Денис Ткачук
11
Данил Карпов
81′
10
Андрей Савинов
20
Оливье Кенфак
63′
90
Ислам Мокаев
24
Александр Коротаев
86′
17
Кирилл Косарев
Енисей
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
23
Кирилл Ушатов
9
Максим Савельев
7
Андреа Чуканов
19′
90′
88
Денис Самойлов
8
Александр Ломакин
86′
10
Тимофей Шипунов
11
Денис Тихонов
75′
13
Даниил Григорьев
87
Андрей Мазурин
86′
15
Андрей Окладников
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тюмень
Енисей
Первая лига: таблица и календарь