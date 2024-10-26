«Арсенал» не смог обыграть аутсайдера «Шинник», «Тюмень» разгромила «Енисей» в Первой лиге

Хозяева открыли счет на 30-й минуте усилиями Максима Турищева. Гости отыгрались за 2 минуты до конца основного времени матча благодаря автоголу Артема Попова. Итог — 1:1.
Тульская команда набрала 30 очков и возглавила турнирную таблицу, обойдя на 1 очко «Торпедо», которое в воскресенье сыграет в гостях против «Родины». «Шинник» с 14 очками остался на 16-м месте.
В другой встрече «Тюмень» дома разгромила «Енисей».
Игра завершилась со счетом 4:1. В составе тюменцев дублем отметился Максим Храмцов. Еще по разу забили Денис Ткачук и Ислам Мокаев. За красноярцев отличился Денис Тихонов.
«Тюмень» набрала 9 очков, но продолжает идти последней. «Енисей» имеет 20 очков в активе и располагается на 10-й строчке.