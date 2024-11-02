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«Енисей» обыграл «Ротор» в матче 17-го тура Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и волгоградский «Ротор».

Источник: РИА "Новости"

Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол «Енисея» забил защитник Александр Масловский на 54-й минуте. Второй мяч на 90+3-й минуте забил полузащитник Александр Ломакин.

После этой победы в активе «Енисея» стало 23 очка. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» с 22 очками находится на десятой строчке.

Енисей
2:0
Первый тайм: 0:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 17
2.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Денис Бояринцев
Голы
Енисей
Александр Масловский
54′
Александр Ломакин
90+3′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
8
Александр Ломакин
23
Кирилл Ушатов
88
Денис Самойлов
3
Ян Цесь
46′
96
Томас Рукас
44
Михаил Тихонов
46′
43
Артур Гилязетдинов
10
Тимофей Шипунов
71′
22
Александр Канаплин
15
Андрей Окладников
62′
9
Максим Савельев
87
Андрей Мазурин
90′
13
Даниил Григорьев
Ротор
13
Никита Чагров
5
Алексей Шумских
12
Дмитрий Прищепа
27
Заурбек Плиев
28
Андрей Семенов
9
Владислав Морозов
57
Евгений Болотов
8
Иван Пяткин
35′
19
Никита Плотников
18
Владислав Тюрин
71′
10
Игорь Соколов
24
Михаил Мальцев
60′
23
Дмитрий Лаврищев
63
Михаил Агеев
71′
97
Дамир Таликин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Енисей
Ротор
Первая лига: таблица и календарь