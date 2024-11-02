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Тульский «Арсенал» неожиданно уступил «Соколу» в матче 17-го тура Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и тульский «Арсенал».

Источник: ФК "Сокол" Саратов

Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Екатеринбург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 13-й минуте первого тайма. Отличился нападающий «Сокола» Артём Максименко.

После этой победы в активе «Сокола» стало 19 очков. Команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата. «Арсенал» с 28 очками находится на третьей строчке.

Сокол
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 17
2.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Алексей Бага
Александр Сторожук
Голы
Сокол
Артем Максименко
13′
Составы команд
Сокол
35
Петр Косаревский
27
Артем Молодцов
28
Павел Забелин
51
Антон Синяк
22
Роман Юзепчук
56
Руслан Чобанов
8
Аслан Дудиев
88′
23
Иван Чуриков
20
Данил Полубояринов
67′
11
Владлен Бабаев
59
Никита Капленко
50′
62′
88
Александр Гуз
77
Дмитрий Сасин
60′
69
Роман Ермолин
63′
55
Артем Максименко
88′
92
Егор Карпицкий
Арсенал
36
Михаил Левашов
25
Захар Волков
44
Алексей Бердников
10
Ишхан Гелоян
13
Максим Кайнов
9
Максим Турищев
64
Давид Семенчук
16′
6
Никита Печенкин
8
Артем Попов
16′
28
Григорий Жилкин
22
Алан Цараев
73′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
78
Данил Липовой
73′
14
Малик Одейинка
21
Евгений Шевченко
46′
5
Никита Раздорских
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сокол
Арсенал
Первая лига: таблица и календарь