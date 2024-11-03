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«Сочи» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Сочи» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче 17-го тура Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, у которых отличились арендованные у московского «Спартака» Павел Маслов (26-я минута) и Павел Мелешин (61), а также Игнасио Сааведра (90+1). В составе гостей голы забили Константин Шильцов (1) и Максим Петров (45+1).

«Сочи», набрав 27 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, где «Нефтехимик» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

В другом матче дня «Чайка» из Песчанокопского разгромила дома «Тюмень» (3:0).

Сочи
3:2
Первый тайм: 1:2
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 17
3.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Роберт Морено
Кирилл Новиков
Голы
Сочи
Павел Маслов
26′
Павел Мелешин
61′
Игнасио Сааведра
90+1′
Нефтехимик
Константин Шильцов
1′
Максим Петров
45+1′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
15
Кирилл Суслов
28
Руслан Магаль
14
Кирилл Кравцов
17
Артем Макарчук
21
Игнасио Сааведра
5
Павел Маслов
46′
7
Владимир Писарский
22
Олег Кожемякин
72′
4
Вячеслав Литвинов
10
Мартин Крамарич
90′
77
Илья Сафронов
11
Павел Мелешин
72′
9
Артур Шушеначев
59
Руслан Барт
63′
29
Кирилл Никитин
Нефтехимик
28
Никита Янович
2
Марат Ситдиков
3
Данила Сагуткин
25′
24
Александр Кахидзе
65
Николай Толстопятов
17
Эдуард Валиахметов
7
Султан Джамилов
33′
11
Саид Алиев
9
Кирилл Морозов
11′
46′
6
Даниил Родин
81′
73
Максим Петров
90′
10
Рашид Магомедов
90
Константин Шильцов
79′
29
Роман Денисов
99
Данила Емельянов
79′
14
Матвей Першин
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нефтехимик
Сочи
Первая лига: таблица и календарь