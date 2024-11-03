«Сочи» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, у которых отличились арендованные у московского «Спартака» Павел Маслов (26-я минута) и Павел Мелешин (61), а также Игнасио Сааведра (90+1). В составе гостей голы забили Константин Шильцов (1) и Максим Петров (45+1).