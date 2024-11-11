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«Черноморец» разгромил «Тюмень» в Первой лиге

В Тюмени завершился матч 18-го тура Первой лиги, в котором «Черноморец» на выезде разгромно обыграл «Тюмень» со счетом 4:1.

Источник: fc-baltika.ru

В составе победителей забили Мераби Уридия, Роман Акбашев и Никита Никифоров, оформивший дубль. За хозяев отличился Оливье Кенфак.

«Черноморец» занимает 6-е место в турнирной таблице с 27 очками в 18 матчах. «Тюмень» идет 18-й — 9 баллов.

Тюмень
1:4
Первый тайм: 1:4
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 18
10.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Геолог
Главные тренеры
Игорь Меньщиков
Олег Василенко
Голы
Тюмень
Оливье Кенфак
21′
Черноморец
Мераби Уридия
1′
Никита Никифоров
18′
Никита Никифоров
32′
Роман Акбашев
36′
Составы команд
Тюмень
97
Евгений Гошев
30
Давид Шавлохов
34
Максим Храмцов
4
Данил Кленкин
13
Михаил Петров
90+2′
11
Данил Карпов
20
Оливье Кенфак
72
Александр Бем
46′
36
Артем Воропаев
32
Артем Кулишев
46′
31
Денис Ткачук
70
Андрей Марьянов
46′
90
Ислам Мокаев
24
Александр Коротаев
77′
10
Андрей Савинов
Черноморец
1
Даниил Фролкин
5
Виталий Стежко
17
Денис Фомин
57′
44
Анри Чичинадзе
6
Руслан Фищенко
13
Роман Акбашев
3
Магомед Мусалов
90′
30
Олег Красильниченко
40
Александр Безчаснюк
83′
7
Антон Антонов
57
Вячеслав Кротов
63′
2
Василий Черов
9
Мераби Уридия
84′
19
Дейвид Тегес
23
Никита Никифоров
54′
63′
27
Даниил Гурченко
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Черноморец
Тюмень
Первая лига: таблица и календарь