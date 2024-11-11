«Черноморец» разгромил «Тюмень» в Первой лиге

В составе победителей забили Мераби Уридия, Роман Акбашев и Никита Никифоров, оформивший дубль. За хозяев отличился Оливье Кенфак.
«Черноморец» занимает 6-е место в турнирной таблице с 27 очками в 18 матчах. «Тюмень» идет 18-й — 9 баллов.
В Тюмени завершился матч 18-го тура Первой лиги, в котором «Черноморец» на выезде разгромно обыграл «Тюмень» со счетом 4:1.
В составе победителей забили Мераби Уридия, Роман Акбашев и Никита Никифоров, оформивший дубль. За хозяев отличился Оливье Кенфак.
«Черноморец» занимает 6-е место в турнирной таблице с 27 очками в 18 матчах. «Тюмень» идет 18-й — 9 баллов.
Игорь Меньщиков
Олег Василенко
Оливье Кенфак
21′
Мераби Уридия
1′
Никита Никифоров
18′
Никита Никифоров
32′
Роман Акбашев
36′
97
Евгений Гошев
30
Давид Шавлохов
34
Максим Храмцов
4
Данил Кленкин
13
Михаил Петров
90+2′
11
Данил Карпов
20
Оливье Кенфак
72
Александр Бем
46′
36
Артем Воропаев
32
Артем Кулишев
46′
31
Денис Ткачук
70
Андрей Марьянов
46′
90
Ислам Мокаев
24
Александр Коротаев
77′
10
Андрей Савинов
1
Даниил Фролкин
5
Виталий Стежко
17
Денис Фомин
57′
44
Анри Чичинадзе
6
Руслан Фищенко
13
Роман Акбашев
3
Магомед Мусалов
90′
30
Олег Красильниченко
40
Александр Безчаснюк
83′
7
Антон Антонов
57
Вячеслав Кротов
63′
2
Василий Черов
9
Мераби Уридия
84′
19
Дейвид Тегес
23
Никита Никифоров
54′
63′
27
Даниил Гурченко
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)