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«Енисей» и «Шинник» сыграли вничью в матче 20-го тура Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и ярославский «Шинник».

Источник: БЕЛТА

Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0.

После этой игры в активе «Енисея» стало 24 очка. Красноярцы поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата. «Шинник» набрал 20 очков и на данный момент располагается на 14-й строчке. Возглавляет таблицу Первой лиги «Балтика» с 39 очками.

Енисей
0:0
Первый тайм: 0:0
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 20
23.11.2024, 10:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Дмитрий Черышев
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
5
Иллой-Айет Эммерсон
55
Никита Богатырев
7
Андреа Чуканов
8
Александр Ломакин
43
Артур Гилязетдинов
33
Александр Масловский
90′
96
Томас Рукас
23
Кирилл Ушатов
74′
88
Денис Самойлов
81′
11
Денис Тихонов
63′
22
Александр Канаплин
90′
9
Максим Савельев
74′
15
Андрей Окладников
87
Андрей Мазурин
90′
13
Даниил Григорьев
Шинник
75
Денис Вамбольт
90′
4
Глеб Якушевич
27
Артур Черный
7′
38
Василий Алейников
70
Руслан Куль
89
Бен Загре
28′
91
Лев Скворцов
17′
46′
24
Джонатан Джон
5
Вячеслав Зинков
67′
84
Николай Кузьминых
15
Дмитрий Самойлов
78′
7
Нене Гбамбле
61
Артем Малахов
67′
8
Данила Сухомлинов
11
Захар Федоров
67′
10
Тимур Жамалетдинов
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Енисей
Шинник
Первая лига: таблица и календарь