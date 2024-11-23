«Енисей» и «Шинник» сыграли вничью в матче 20-го тура Первой лиги

После этой игры в активе «Енисея» стало 24 очка. Красноярцы поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата. «Шинник» набрал 20 очков и на данный момент располагается на 14-й строчке. Возглавляет таблицу Первой лиги «Балтика» с 39 очками.