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«Торпедо» нанесло поражение «Тюмени» в Первой лиге

В Москве состоялся матч 21-го тура Мелбет-Первой лиги, в котором «Торпедо» победило на своем поле «Тюмень» со счетом 1:0.

Источник: Sport24

Единственный мяч забил Игорь Горбунов на 33-й минуте.

Торпедовцы занимают второе место в таблице, набрав 43 очка в 21 матче. «Тюмень» идет 18-й: 12 баллов.

Торпедо
1:0
Первый тайм: 1:0
Тюмень
Футбол, Первая лига, Тур 21
1.12.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Игорь Меньщиков
Голы
Торпедо
Игорь Горбунов
33′
Составы команд
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
3
Александр Иваньков
15
Егор Данилкин
99
Глеб Шевченко
52
Равиль Нетфуллин
87
Андрей Костин
2
Юрий Коледин
84′
22
Владислав Галкин
90
Боян Роганович
88′
19
Руслан Байтуков
17
Игорь Горбунов
73′
7
Аршак Корян
38
Александр Чупаев
73′
9
Максим Максимов
69
Ираклий Манелов
73′
89
Руслан Червяков
Тюмень
97
Евгений Гошев
30
Давид Шавлохов
34
Максим Храмцов
72
Александр Бем
4
Данил Кленкин
43′
13
Михаил Петров
58′
24
Александр Коротаев
36
Артем Воропаев
46′
31
Денис Ткачук
32
Артем Кулишев
46′
90
Ислам Мокаев
70
Андрей Марьянов
46′
17
Кирилл Косарев
11
Данил Карпов
46′
20
Оливье Кенфак
75′
9
Дмитрий Купцов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торпедо
Тюмень
Первая лига: таблица и календарь