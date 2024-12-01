«Торпедо» нанесло поражение «Тюмени» в Первой лиге

Единственный мяч забил Игорь Горбунов на 33-й минуте.
Торпедовцы занимают второе место в таблице, набрав 43 очка в 21 матче. «Тюмень» идет 18-й: 12 баллов.
В Москве состоялся матч 21-го тура Мелбет-Первой лиги, в котором «Торпедо» победило на своем поле «Тюмень» со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Игорь Горбунов на 33-й минуте.
Торпедовцы занимают второе место в таблице, набрав 43 очка в 21 матче. «Тюмень» идет 18-й: 12 баллов.
Олег Кононов
Игорь Меньщиков
Игорь Горбунов
33′
51
Виталий Ботнарь
3
Александр Иваньков
15
Егор Данилкин
99
Глеб Шевченко
52
Равиль Нетфуллин
87
Андрей Костин
2
Юрий Коледин
84′
22
Владислав Галкин
90
Боян Роганович
88′
19
Руслан Байтуков
17
Игорь Горбунов
73′
7
Аршак Корян
38
Александр Чупаев
73′
9
Максим Максимов
69
Ираклий Манелов
73′
89
Руслан Червяков
97
Евгений Гошев
30
Давид Шавлохов
34
Максим Храмцов
72
Александр Бем
4
Данил Кленкин
43′
13
Михаил Петров
58′
24
Александр Коротаев
36
Артем Воропаев
46′
31
Денис Ткачук
32
Артем Кулишев
46′
90
Ислам Мокаев
70
Андрей Марьянов
46′
17
Кирилл Косарев
11
Данил Карпов
46′
20
Оливье Кенфак
75′
9
Дмитрий Купцов
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)