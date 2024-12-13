Московское «Торпедо» объявило об уходе президента клуба

«Завершается срок моих полномочий на посту президента великого клуба, который в 2024-м отметил свое столетие, я покидаю клуб со спокойной душой и чувством выполненного долга. За этот год нам совместно с коллективом менеджеров клуба, тренерским штабом во главе с Олегом Георгиевичем Кононовым и, конечно же, с Леонидом Давыдовичем Соболевым (владельцем “Торпедо”) удалось многого достичь: ключевое — мы смогли оптимизировать многие внутренние процессы, сопровождавшие переход клуба от старых к новым собственникам.