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Московское «Торпедо» объявило об уходе президента клуба

Александр Волнушкин покинул пост президента московского «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Завершается срок моих полномочий на посту президента великого клуба, который в 2024-м отметил свое столетие, я покидаю клуб со спокойной душой и чувством выполненного долга. За этот год нам совместно с коллективом менеджеров клуба, тренерским штабом во главе с Олегом Георгиевичем Кононовым и, конечно же, с Леонидом Давыдовичем Соболевым (владельцем “Торпедо”) удалось многого достичь: ключевое — мы смогли оптимизировать многие внутренние процессы, сопровождавшие переход клуба от старых к новым собственникам.

Нами была проведена качественная селекция и создана позитивная атмосфера в командной раздевалке, которая, бесспорно, способствовала достижению высоких спортивных результатов на футбольном поле. К зимнему перерыву «Торпедо» подошло в двойке лидеров Первой лиги: команда не потерпела ни единого поражения, а всего беспроигрышная серия черно-белых в турнире составляет уже 26 матчей", — прокомментировал Волнушкин.

«Торпедо» после 21 тура набрало 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

Торпедо
Первая лига: таблица и календарь