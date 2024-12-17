Шатов продолжит исполнять обязанности главного тренера «Урала» во второй части сезона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» будет выступать во второй части чемпионата Мелбет — Первой лиги с Олегом Шатовым в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Об этом сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.
«Конечно», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Иванов выразил надежду, что из Шатова получится хороший футбольный тренер. «Я знаю его отношение к футболу, как он тренировался, когда был ребенком, как он хотел стать футболистом, ставил цели и шел к этим целям. Я верю в него, всегда верил и буду верить, что из него очень хороший тренер получится, и с ним мы пройдем еще не один год», — отметил президент «Урала».
При этом он добавил, что Шатов в настоящее время не имеет тренерской лицензии Pro. «Он бы сейчас уже мог поступить на категорию Pro, но не набрали группу. И это не вина Олега Александровича, что он не поступил, это вина, я считаю, тех, кто обучает. Олег Александрович действительно сейчас не может быть главным тренером, но он будет исполнять обязанности», — добавил Иванов.
Трехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Олег Шатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера екатеринбургского футбольного клуба «Урал» в ноябре. Шатову 34 года. В период игровой карьеры он выступал на позиции полузащитника за «Урал» (2007−2011, 2022−2023). Также Шатов был футболистом махачкалинского «Анжи», «Краснодара», казанского «Рубина» и петербургского «Зенита», с которым стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны. В составе сборной России Шатов провел 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
«Урал» с 37 очками занимает третье место в Первой лиге после 21 тура.