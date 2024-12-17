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Футболисты «Урала» в январе-феврале проведут три сбора в ОАЭ

Каждый сбор продлится 12 дней.

Источник: https://vk.com/fc_ue

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» в зимнюю паузу проведет три сбора в Дубае. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главного тренера клуба Олег Шатов.

«15 января мы вылетаем в Дубай, все три сбора будут в знакомом нам месте, — сказал он. — Проведем три сбора, каждый ориентировочно по 12 дней, мы составили план работы, уже есть понимание контрольных матчей, до 28 февраля мы будем находиться в Дубае».

Шатов отметил, что до начала сборов футболисты должны будут поработать над физической подготовкой. «Команда собирается в Екатеринбурге 12—14 января. У нас пройдет медобследование, ребята будут сдавать тесты, мы специально купили оборудование, у нас будет больше информации о состоянии футболистов, по поводу их проблемных зон, на что нам нужно будет обратить внимание в течение тренировочного процесса», — добавил он.

«Урал» с 37 очками после 21 матча занимает третье место в Мелбет — Первой лиге.

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