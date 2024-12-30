«Алания» на грани банкротства. Сборы отменяют, состав распродают, дубль упраздняют

В своем заявлении Гуриев отметил успехи клуба в последние годы: «На протяжении последних 5 лет наша команда демонстрировала хорошие результаты и стремилась к высокому уровню, благодаря совместным усилиям всех, кто вовлечен в развитие клуба. Что-то получалось, а что-то нет. Но одно можно сказать точно — мы гордимся тем, что об “Алании” снова заговорила вся страна и клуб по праву занимает достойное место в российском футболе».