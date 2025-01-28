Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском клубе рассказали о матче со сборной КНДР

Заместитель директора футбольного клуба «Тюмень» Алексей Харламов рассказал о предстоящем товарищеском матче со сборной КНДР. Его слова приводит Odds.ru.

Источник: ФК "Тюмень"

Харламов заявил, что изначально была запланирована встреча с другим соперником, но логистика оказалась неудобной. Позднее появился вариант с северокорейской командой, на который россияне согласились. Матч пройдет 2 февраля на сборе в Турции.

«Надеемся, что у сборной будет основной состав. Мы просили, чтобы были сильные спарринги, и организаторы сборов нас обнадежили, что будет команда сильного уровня», — сказал Харламов.

Российские сборные и клубы не допущены к международным турнирам из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

Тюмень
Первая лига: таблица и календарь