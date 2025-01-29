Российские футбольные клубы сыграют со сборной Северной Кореи

Российские клубы проведут три матча со сборной Северной Кореи с 2 по 11 февраля. Сейчас северокорейцы находятся на сборах в Турции и готовятся к матчам отборочного раунда чемпионата мира 2026 года со сборными Катара и ОАЭ.