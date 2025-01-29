Российские футбольные клубы сыграют со сборной Северной Кореи

Калининградская «Балтика» сыграет товарищеский матч со сборной Северной Кореи, сообщается в телеграм-канале российского клуба. Игра состоится 4 февраля в Турции, клуб планирует организовать трансляцию матча.
Другой российский клуб «Тюмень» должен был 2 февраля в Турции сыграть с узбекским «Сурханом». Однако, отмечается на сайте команды, из-за логистики матч сорвался, и в этот день она сыграет против сборной КНДР.
«Ленинградец» свой матч против северокорейцев проведет 11 февраля, рассказал источник «РБК Спорт». Об этом также сообщает телеграм-канал Sport Baza. Матч уже официально подтвержден.
Сборная Северной Кореи занимает 115-е место в рейтинге ФИФА. Сейчас она находится на сборах в Турции и готовится к матчам отборочного раунда чемпионата мира 2026 года со сборными Катара и ОАЭ.
Сборную России и отечественные клубы отстранили от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, с тех пор они проводит только товарищеские матчи.
По данным Sport Baza, игра клуба из Ленинградской области (выступающего во второй А лиге) и сборной Северной Кореи состоится 11 февраля в Турции.