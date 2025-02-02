Три российские команды сыграют со сборной КНДР. Как так получилось?

Две встречи отбора на ЧМ-2026 запланированы у Северной Кореи на конец марта. Сначала сыграют в гостях с Катаром, потом — на нейтральном поле с ОАЭ. Хотя понятно, что эти матчи уже носят скорее формальный характер. Сборная на последнем месте в своей группе с двумя очками. Для попадания в финальную часть напрямую нужно занять первые два места. Там Иран с 16 очками и Узбекистан — с 13. Да, математические шансы ещё остаются. Но они почти нереализуемы. Ещё можно отобраться через дополнительный этап квалификации, однако для этого нужно занять третье-четвёртое места в группе. Сейчас четвёртым идёт Катар, имея в активе на пять очков больше. Это чуть более реально, но всё равно маловероятно.