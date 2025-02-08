«Сочи» купил футболиста «Хетафе»

Абердин играл за «Хетафе» с лета 2023 года. Прошлый сезон он провел во второй команде клуба, но в его концовке дебютировал за «Хетафе» в чемпионате Испании. Всего за первую команду клуба из предместий Мадрида Абердин провел 11 матчей.