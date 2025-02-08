«Сочи» купил футболиста «Хетафе»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Марокканский футболист Набиль Абердин перешел из испанского «Хетафе» в «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба Первой лиги.
Срок соглашения с 22-летним защитником официально не уточняются. По данным портала Transfermarkt, марокканец подписал с «Сочи» контракт до 30 июня 2028 года. За трансфер Абердина сочинцы заплатили 300 тысяч евро. Футболист будет выступать за «Сочи» под номером 24.
Абердин играл за «Хетафе» с лета 2023 года. Прошлый сезон он провел во второй команде клуба, но в его концовке дебютировал за «Хетафе» в чемпионате Испании. Всего за первую команду клуба из предместий Мадрида Абердин провел 11 матчей.